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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 871,086
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Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
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О комплексе

Проект Expo Valley включает более 300 таунхаусов и вилл. Сообщество также включает образовательные и оздоровительные центры, достопримечательности Expo City Dubai. В сообществе есть eco-friendly удобства, такие как озеро, природный заповедник, фермерское хозяйство.

В таунхаусах и виллах есть пространство для офиса/спортзала на первом уровне, спальни с встроенными ванными комнатами, парковка на 2-3 автомобиля. В некоторых домах есть гардеробная и вторая гостиная на верхнем уровне.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, студия йоги, салон красоты, открытый кинотеатр, зоны отдыха магазины, рестораны.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 871,086
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bayshore | Emaar
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 1 спальней, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Основные моменты;

  • Удобства и удобства в продаже являются одними из лучших
  • Безмятежная и спокойная среда для спокойного жилого пространства
  • Премиум интерьеры и высококачественные фитинги
  • Отличный вид на окрестности и доступ к частному пляжу
  • В нескольких минутах ходьбы от пристани Дубай Крик

Удобства и фасилитаторы;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 682 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детским бассейном и детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с набережной и центральным парком.

  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
  • Яхт-клуб - 5 минут
Многоквартирный жилой дом The Signature Tower - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Sobha Developers

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower.

Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса.

Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут.

Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов.

 

Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 

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