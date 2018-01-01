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Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 324,153
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Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте три жилых кластера с просторными апартаментами и таунхаусами с садом.

Рядом с удобствами и всеми достопримечательностями Expo City Dubai.

В комплексе 450 роскошных и премиальных резиденций, апартаменты с 1-3 спальнями, лофт-апартаменты с 4 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Все квартиры имеют отдельную прачечную/кладовую.

Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 324,153
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
  • Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
  • Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Теннисный корт

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Студия Сити – 2,4 км
  • Мотор Сити – 2,6 км
  • Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает тренажерным залом, открытым бассейном, охраной, парковкой.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня с белой бытовой техникой
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от Дубайского канала и района Даунтаун Дубай, рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Молл - 3,8 км
  • Бурдж Халифа - 3,5 км
  • Аэропорт - 16 км
  • Море - 7,2 км
Жилой комплекс Элитная резиденция Reserve с зелеными зонами в районе Wadi Al Safa 2, Дубай, ОАЭ
Falcon City of Wonders, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные современные виллы с бассейнами и лужайками

Резиденция располагает парками и пешеходными дорожками, клубом, бассейном и песчаным пляжем, теннисными кортами, детской площадкой, кинотеатром, зоной для йоги.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 4 минуты
  • Дубай Молл - 14 минут
  • Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 19 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 19 минут
  • Бизнес-Бэй - 18 минут
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