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Квартира в новостройке 6BR | The Sanctuary | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 9,638,000
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Квартира в новостройке 6BR | The Sanctuary | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 6 спальнями, расположенную в самом центре города MBR, известного как Святилище Эллингтона

Удобства и удобства;

  • 6 Спальня
  • 7 баня
  • без мебели
  • BUA; 14 605 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Steam & Spa room
  • Комната для переодевания
  • Фитнес студия
  • Зона йоги
  • Затонувшее сидение
  • 3 парковочных места
  • Гостевая комната
  • Водительская комната
  • Горничная комната
  • кладовая
  • Внутренний двор
  • Показать кухню
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Исследование и библиотека
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Места поблизости;

  • Центр города Дубай -15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Мейдан Молл – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 6BR | The Sanctuary | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 6BR | The Sanctuary | Prime Location
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В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами.

Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями.

Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Canal, парк Safa, гавань Dubai Marina.

Расположение и объекты поблизости
  • 9 минут до торгового центра Дубай Молл/небоскреба Бурдж Халифа
  • 10 минут до торгового центра Mall of the Emirates
  • 9 минут до пляжа
  • 13 минут - Международный аэропорт Дубая
  • 10 минут до международной школы
  • 14 минут до Бурдж Аль Араб
  • 16 минут до гавани Дубая
  • 8 минут до Всемирного торгового центра Дубая
  • 20 минут до супермаркета.
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Damac properties

Дизайнерские апартаменты с видом на канал Дубай

На берегу Дубайского канала в Сафа-парке находится Cavalli Couture, коллекция дизайнерских апартаментов с 3-5 спальнями и пентхаусов с 6 спальнями, оформленных интерьерами Cavalli и выходящих из потрясающего вида на парк Сафа, канал Дубай, Бизнес-Бей и спокойные воды залива.

Каждый из домов в Cavalli Couture отличается изысканным мастерством и роскошью частной террасы, обеспечивающей беспрепятственный доступ к пейзажному бассейну на крыше и зоне отдыха, где можно оценить лучшие вещи в жизни, от восхода до заката.

Сообщество

Cavalli Couture скрыт в Саф-парке на берегу Дубайского канала, с беспрепятственным доступом к Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road.

Отель Cavalli Couture с живописным видом на канал Дубая, парк Сафа и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовая территория Бурдж с ее всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра. 

В нескольких минутах от Cavalli Couture находятся городские развлекательные центры City Walk, La Mer и Jumeira Beach.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.

Основные моменты;

  • 1,5 км нетронутого пляжа
  • Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса
  • В нескольких шагах от Marina & Yacht club
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
  • Хорошо связанный рай с удобствами на набережной
  • Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 763 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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