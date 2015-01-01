Квартира в новостройке 6BR | The Sanctuary | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 6 спальнями, расположенную в самом центре города MBR, известного как Святилище Эллингтона
Удобства и удобства;
- 6 Спальня
- 7 баня
- без мебели
- BUA; 14 605 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Steam & Spa room
- Комната для переодевания
- Фитнес студия
- Зона йоги
- Затонувшее сидение
- 3 парковочных места
- Гостевая комната
- Водительская комната
- Горничная комната
- кладовая
- Внутренний двор
- Показать кухню
- Лифт
- Прогулка в шкафчике
- Исследование и библиотека
- крыша
- Балкон / Терраса
- газон
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Супермаркет и Торговая зона
- Парк и зона отдыха
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- больница
- Фитнес-центр
- Бег. Беговая и велосипедная дорожка
- Спортивный корт
Места поблизости;
- Центр города Дубай -15 минут
- Шейх Зайед Роуд – 10 минут
- Мейдан Молл – 15 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Торговый центр Эмиратов – 20 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284