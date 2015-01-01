Квартира в новостройке 5BR | The Sanctuary | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 5 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 40%
- На передачу – 40%
Удобства и фасилиты;
- 5 спальня
- 6 баня
- без мебели
- BUA; 9,984 кв.
- Горничная комната
- 3 парковочных места
- Гостевая комната
- Зона для завтрака
- Водительская комната
- Прачечная
- Порошковая комната
- Подготовка и шоу Кухня
- Внутренний двор
- Прогулка в шкафчике
- Паровая душевая кабина
- многоцелевой
- Фитнес студия
- Зона отдыха
- крыша
- Балкон / Терраса
- газон
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Супермаркет и Торговая зона
- Парк и зона отдыха
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- больница
- Фитнес-центр
- Бег. Беговая и велосипедная дорожка
- Спортивный корт
Соседство поблизости;
- Ливан – 2,9 км
- Дубай Силиконовый оазис – 3,6 км
- Falconcity Of Wonders – 3,6 км
- Мейдан – 4,7 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284