Квартира в новостройке 4BR | The Sanctuary | Ellington

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 2369 кв.

Горничная комната

изучение

Порошковая комната

Область магазина

полезность

Разный комод для обоих полов

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Спортивный корт

Бассейн

Общественный зал

Супермаркет и Торговая зона

Баскетбол и теннисный корт

Зеленое окружение

Зона отдыха

Район барбекю

Пляжная зона

больница

Спа и Сауна

Йога и Медитация

Спорт на открытом воздухе

Соседство поблизости;

Dubai Media City – 0,9 км

Зеленые – 1,8 км

Виды – 1,9 км

Barsha Heights – 2,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284