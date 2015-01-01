Квартира в новостройке 4BR | The Sanctuary | Ellington
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 4 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington
Основные моменты;
- Исключительные виллы в прибрежном сообществе
- Фирменные дизайны, эстетика и привлекательность
- Удовольствия и счастье в веселох пространствах
- Загружен с рядом удобств и достопримечательностей набережной
Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 7844 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Область обучения и библиотеки
- Водительская комната
- Горничная комната
- 2 парковочных места
- Приготовленная кухня
- Прогулка в шкафчике
- Зона отдыха
- крыша
- Балкон / Терраса
- газон
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Супермаркет и Торговая зона
- Парк и зона отдыха
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Общественный зал
- больница
- Фитнес-центр
- Бег. Беговая и велосипедная дорожка
- Спортивный корт
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284