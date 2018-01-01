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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 286,118
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Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 - 14
  • Jafza - 10 минут
  • Palm Jumeirah - 16 минут
  • Festival City / IKEA - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
  • Madinat Jumeirah - 16 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Станция метро Al Furjan - 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда - 2 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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от € 286,118
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Окончание строительства - октябрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами, медицинскими центрами и достопримечательностями.

  • Mall of Emirates - 5 минут езды
  • Сад цветов - 5 минут езды
  • Бурдж Халифа - 10 минут езды
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Расположение и объекты поблизости

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  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
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Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости
  • Новый порт Creek Marina - 500 м
  • Шоссе Ras Al Khor - 4 км
  • Business Bay - 14 мин.
  • Downtown Dubai - 15 мин.
  • Dubai Mall - 15 мин.
  • Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин.
  • Burj Khalifа - 18 мин.
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