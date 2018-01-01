Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 286,118
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О комплексе
В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры.Расположение и объекты поблизости
Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.
Расстояние до некоторых популярных мест:
- ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
- DUBAI EXPO 2020 - 14
- Jafza - 10 минут
- Palm Jumeirah - 16 минут
- Festival City / IKEA - 10 минут
- Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
- Madinat Jumeirah - 16 минут
- Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
- Станция метро Al Furjan - 1 минута
- Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда - 2 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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