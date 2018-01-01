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Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 668,185
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Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 – 14
  • Jafza — 10 минут
  • Palm Jumeirah — 16 минут
  • Festival City/ IKEA — 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
  • Madinat Jumeirah — 16 минут
  • Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
  • Станция метро Al Furjan — 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 668,185
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Резиденция располагает зоной отдыха, инфинити-бассейном, детской площадкой, фитнес-центр, парковкой, круглосуточной охраной, зоной барбекю.

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, между Даунтаун Дубай и Дубай Марина.

  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamaa | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известной как Ламаа Мерааса

Удобства и фасилиты;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3154 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Voile | La Mer
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Порт-де-ла-Мер, известную как La Voile от Meraas

Соседство поблизости;

  • La Mer – 1,0 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,4 км
  • DIFC – 3,7 км
  • Городская прогулка – 3,8 км

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1216 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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