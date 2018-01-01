Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест: