Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 668,185
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О комплексе
Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.
В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.Расположение и объекты поблизости
Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.
Расстояние до некоторых популярных мест:
- ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
- DUBAI EXPO 2020 – 14
- Jafza — 10 минут
- Palm Jumeirah — 16 минут
- Festival City/ IKEA — 10 минут
- Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
- Madinat Jumeirah — 16 минут
- Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
- Станция метро Al Furjan — 1 минута
- Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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