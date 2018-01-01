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Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 140,508
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Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.

Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.

Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры

Оплата: 20/80 или вся сумма сразу

  • 3% - бронирование
  • 17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 80% - в течение 30 дней с даты брони.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест:

  • Станция метро Jebel Ali - 1 минута
  • Downtown Dubai /ТЦ DUBAI MALL / DIFC - 20 минут
  • ТЦ IBN BATTUTA Mall - 7 минут
  • Dubai Parks & Resorts - 14 минут
  • Jumeirah Lake Towers - 12 минут
  • Bluewaters - 12 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 140,508
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Другие комплексы
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 1 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

-1 спальня
- 2 ванные комнаты

- Размер:748,95 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

-спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland
Многоквартирный жилой дом 2BR | Torino | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Torino by Oro 24.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 825 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Расположение рядом;

  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Сад бабочек в Дубае – 05 минут
  • Центр города Аль Барша – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Catch с бассейнами и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные квартиры с балконами и парковочными местами.

Резиденция располагает панорамным видом, системой безопасности, двумя бассейнами, фитнес-центром, зоной барбекю, садом, игровой комнатой и зоной отдыха.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Особенности квартир
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе с множеством магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, парков, детских площадок.

  • Парк цветов - 10 минут
  • Автодром - 10 минут
  • Школы и детские сады - 5 минут езды
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
  • Станция метро - 21 минута
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