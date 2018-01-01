Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 140,508
1 / 5
О комплексе
Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.
Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.
Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры
Оплата: 20/80 или вся сумма сразу
- 3% - бронирование
- 17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
- 80% - в течение 30 дней с даты брони.
Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест:
- Станция метро Jebel Ali - 1 минута
- Downtown Dubai /ТЦ DUBAI MALL / DIFC - 20 минут
- ТЦ IBN BATTUTA Mall - 7 минут
- Dubai Parks & Resorts - 14 минут
- Jumeirah Lake Towers - 12 минут
- Bluewaters - 12 минут
- Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
- Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы