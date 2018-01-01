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  4. Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 274,910
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В комплексе 587 апартаментов, включая 116 студий, 436 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Все апартаменты имеют элегантную отделку и современный интерьер.

Есть возможность получить скидку 5-28%.

План оплаты: 30/70

  • ‌3% - бронирование
  • ‌7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • ‌5% - в течение 60 дней с даты брони
  • ‌5% - в течение 120 дней с даты брони
  • ‌5% - в течение 210 дней с даты брони
  • ‌5% - в течение 300 дней с даты брони
  • ‌70% - при сдаче.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • Международный аэропорт Дубая - 9 минут
  • ТЦ WAFI MALL - 5 минут
  • Downtown Dubai / Dubai Mall- 10 минут
  • Business Bay / DIFC - 10 минут
  • Festival City / IKEA - 8 минут
  • Bluewaters - 23 минуты
  • Palazzo Versace Hotel - 7 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 274,910
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Torino | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Torino by Oro 24.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 825 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Расположение рядом;

  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Сад бабочек в Дубае – 05 минут
  • Центр города Аль Барша – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект отличается великолепным видом на район Burj, а также на пальмы, острова и культовый отель Бурдж аль-Араб. Жилой комплекс включает торговую сеть на первом этаже и отель, а также множество фирменных удобств для гостей и жителей.

Широкий выбор роскошных апартаментов: студии, квартиры с 1-2 спальнями с балконами.

Удобства и оснащение в доме

Также, в комплексе есть кафе, рестораны, бары, кинотеатр, терраса на крыше, оздоровительный центр, помещения для проведения встреч и мероприятий.

В номерах, оборудованных для комфорта и творчества, есть впечатляющий домашний кинотеатр и доступ к библиотеке фильмов Paramount Pictures.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в оживленном районе Burj, где есть множество бутиков мирового класса, ресторанов и развлекательных заведений. Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи, две станции метро также находятся рядом. Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды от отеля.
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 16 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 253 000 аед ( 343 287 $ )

                          4% DLD:  128 000 (35 068 $)

                  2% комиссия:  64 000 (17 534 $)

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Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 

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