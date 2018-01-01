Жилой комплекс Жилой комплекс Pearl рядом с магазинами, гольф-клубом и станцией метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 150,622
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О комплексе
Жилой комплекс с видом на потрясающий горизонт Дубая, в окружении зелени, рядом с самыми популярными развлекательными и торговыми центрами города. Состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями, балконами и кондиционерами.
В комплексе также есть сауна и розничные магазины.
План оплаты: 40/60
- 3% - бронь
- 7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
- 10% - в течение 30 дней с даты брони
- 10% - в течение 120 дней с даты брони
- 10% - в течение 180 дней с даты брони
- 60% - при сдаче.
В непосредственной близости от всех основных удобств:
- Легко добраться до станции метро
- Рядом с зоной JAFZA
- Рядом с Dubai Marina и ТЦ Ibn Battuta
- Рядом с гольф-клубом Jumeirah Golf Estates
- 20-30 минут езды до аэропортов.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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