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Жилой комплекс Апартаменты с частными бассейнами, в жилом комплексе Samana Waves II с оздоровительным центром, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 169,573
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Жилой комплекс Апартаменты с частными бассейнами, в жилом комплексе Samana Waves II с оздоровительным центром, JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект - это комплекс жилых апартаментов элитного класса, расположенный в самом сердце Дубая. Проект предлагает современные апартаменты с просторным интерьером и захватывающим видом из окон. В каждом апартаменте есть частные бассейны и балконы.

В комплексе также много удобств: 3 магазина, парная, сауна, джакузи, бассейны с водными каскадами и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в непосредственной близости от улицы Шейха Мухаммеда Бен Заида, недалеко от международного стадиона Дубая, проект располагает поблизости всем необходимым для повседневной жизни. Рядом есть школа, больница, магазины, поле для гольфа.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты с частными бассейнами, в жилом комплексе Samana Waves II с оздоровительным центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 169,573
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Предлагаются меблированные виллы и таунхаусы с различными планировками.

Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
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Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, посудомоечная машина, ТВ, микроволновая печь)
  • Сигнализация
  • Кабельное ТВ
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и остановками общественного транспорта, недалеко от торговых центров и Дубай Марина.

  • Море и пляжи - 5 км
  • Аэропорт - 30 км
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2249 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,1 км
  • DIFC – 2,4 км
  • Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
  • Пляж Ла Мер – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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