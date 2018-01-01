Жилой комплекс Апартаменты с частными бассейнами, в жилом комплексе Samana Waves II с оздоровительным центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 169,573
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О комплексе
Проект - это комплекс жилых апартаментов элитного класса, расположенный в самом сердце Дубая. Проект предлагает современные апартаменты с просторным интерьером и захватывающим видом из окон. В каждом апартаменте есть частные бассейны и балконы.
В комплексе также много удобств: 3 магазина, парная, сауна, джакузи, бассейны с водными каскадами и т.д.Расположение и объекты поблизости
Расположенный в непосредственной близости от улицы Шейха Мухаммеда Бен Заида, недалеко от международного стадиона Дубая, проект располагает поблизости всем необходимым для повседневной жизни. Рядом есть школа, больница, магазины, поле для гольфа.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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