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Квартира в новостройке 4BR | Ocean House | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 7,857,000
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Квартира в новостройке 4BR | Ocean House | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 5352 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • кладовая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Места поблизости;

  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Центр города Дубай – 30 минут
  • Бурдж Халифа – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 4BR | Ocean House | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 4BR | Ocean House | Prime Location
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал .

Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре.

Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 3-комнатную квартиру, расположенную в Марина Шорс, Дубай Марина.

Марина Шорс от Emaar, состоящая из множества роскошных единиц. Эта высотная башня построена на последнем участке в пристани для яхт и предлагает множество уникальных возможностей

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1848 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Марина и Яхта
  • Ресторан и Кафе
  • Водная активность
  • больница
  • Общественный зал
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • Теннис и Баскетбол Корт

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа ( 20 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Palm Jumeirah ( 25 минут )
  • Башни-близнецы Дейра ( 30 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Даунтаун Дубай - 3 минуты
  • Станция метро - 3 минуты
  • Яхт-клуб - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут
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