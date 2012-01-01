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Квартира в новостройке 3BR | Ocean House | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 4,492,000
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Квартира в новостройке 3BR | Ocean House | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и фасилиты;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4769 кв.
  • Кухня Prep & Show
  • Область магазина
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Соседнее соседство;

  • Акация Авеню – 3,6 км
  • Аль Суфу – 3,7 км
  • Сады Суфу – 3,8 км
  • Dubai Media City – 4,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Ocean House | Payment Plan

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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с балконами и панорамным видом на город.

Резиденция располагает парками и зелеными лужайками, бассейном, современным тренажерным залом, сауной и парной, большой парковкой, детскими площадками, теннисными кортами, школой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Спутниковое ТВ
  • Двойные стеклопакеты
  • Плиточный пол
  • Встроенная кухонная мебель и бытовая техника (холодильник, плита, вытяжка, стиральная машина с сушилкой)
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Халифа - 19 км
  • Дубай Марина - 14 км
  • Международный аэропорт - 18 км
  • Дубай Молл - 27 км
  • Пальма Джумейра - 20 минут
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, расположенные в Кавалли Кутюр, Дубайский водный канал.

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 8750 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • Порошковая комната
  • Лифт
  • Гостевая комната
  • Показать кухню
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Расположение рядом;

  • Dubai Mall ( 10 минут )
  • Palm Jumeirah ( 15 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 15 минут )
  • Прогулка JBR ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В новом жилом комплексе 133 апартаментов с одной спальней и 18 с двумя спальнями. Также, проект включает лаунж-зоны внутри и снаружи и 155 парковочных мест.

В каждой квартире есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 1-2 спальни, 2 ванные комнаты, 1-2 балкона или террасы.

С балконов открывается вид на бассейн, главную дорогу, район Downtown и небоскреб Бурдж-Халифа, отель Meydan.

Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 80% - после сдачи объекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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