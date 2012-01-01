Квартира в новостройке 3BR | Ocean House | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 40%
- На передачу – 40%
Удобства и фасилиты;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 4769 кв.
- Кухня Prep & Show
- Область магазина
- Прачечная
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Район барбекю
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Зона отдыха
- Школа и Институт
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- Открытый кинотеатр
- Конференц-зал и рабочая зона
- Клубный салон
- Тихая зеленая зона
- Общественный зал
Соседнее соседство;
- Акация Авеню – 3,6 км
- Аль Суфу – 3,7 км
- Сады Суфу – 3,8 км
- Dubai Media City – 4,5 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284