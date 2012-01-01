Квартира в новостройке 3BR | Ocean House | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

В новом жилом комплексе 133 апартаментов с одной спальней и 18 с двумя спальнями. Также, проект включает лаунж-зоны внутри и снаружи и 155 парковочных мест.

В каждой квартире есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 1-2 спальни, 2 ванные комнаты, 1-2 балкона или террасы.

С балконов открывается вид на бассейн, главную дорогу, район Downtown и небоскреб Бурдж-Халифа, отель Meydan.

Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 80% - после сдачи объекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.