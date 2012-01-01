Квартира в новостройке 2BR | Ocean House | Ellington
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington
Основные моменты;
- Удивительные дизайны и архитектура
- Рядом со многими достопримечательностями и пунктами назначения
- Простые и доступные варианты плана оплаты
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1785 кв.
- кладовая
- прачечная
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Район барбекю
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Зона отдыха
- Школа и Институт
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- Открытый кинотеатр
- Конференц-зал и рабочая зона
- Клубный салон
- Тихая зеленая зона
- Общественный зал
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284