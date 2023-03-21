Квартира в новостройке 3BR-Verde-Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой.

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1646 кв.

Область магазина

Горничная комната

Порошковая комната

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Бассейн

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Досуг и парк

Ресторан и Кафе

Доступ к пляжу

Зеленое окружение

тренажерный зал

Супермаркет и торговый центр

Общественный зал

Беговые, беговые и велосипедные дорожки

Зона отдыха

Водная активность

Фитнес-центр

Зона йоги и медитации

Район барбекю

Конференц-зал

Места поблизости;

Дубай Марина – 10 минут

Jumeirah Beach Residence – 15 минут

Центр города Дубай – 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284