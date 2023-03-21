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Квартира в новостройке 2BR-Verde-Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 793,000
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Квартира в новостройке 2BR-Verde-Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой

План оплаты;

  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1267 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Соседство поблизости;

  • Луга – 0,7 км
  • Дубай Марина – 1,3 км
  • Острова Джумейра – 1,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 1,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR-Verde-Payment Plan

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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Elano | Arjan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Основные моменты;

  • Отличное и эксклюзивное расположение в Арджане, Дубай
  • Простые и доступные варианты плана оплаты
  • Доступ к самым современным удобствам и удобствам
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 393 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Sunrise Bay Tower 1, DUBAI HARBOUR
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2716 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Совершенно новый

Комната для горничных

Прачечная

Окна от пола до потолка

Большой балкон

2 Крытая парковка 

Полностью оборудованная кухня

Частный доступ к пляжу

 

О районе

 

Архитектура в стиле Майами-Бич 

Частный закрытый остров

Предстоящий Молл

2 парка соседства

1,5 км Pristine Private Beach

13 000 кв.м. Розничный торговый центр

85 000 кв.м. гостиничных площадей

25 000 кв.м. Удобства

Возвращайтесь домой на самый эксклюзивный остров Дубая. EMAAR BEACHFRONT расположен в новом морском центре ОАЭ, гавани Дубая. Это тщательно спланированная гавань на набережной. Уникальное сочетание космополитической жизни, отличного расположения и роскошного морского образа жизни

Сладкая жизнь начинается с тропического бриза. И с прямым доступом к Дубай Марина и быстрым соединением с Шейх Заид Роуд, просыпаться от успокаивающих звуков волн; плыть в открытый горизонт; или окунитесь в открытое море. На пляже Эмаар каждый день - пляжный день.

 
Жилой комплекс Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в 500 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые апартаменты с балконами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьержем, зонами барбекю и обеденными зонами, садами, кинотеатром на открытом воздухе, бассейном, фитнес-центром, студиями йоги, спа-зоной с сауной и парной, конференц-залом, детской площадкой, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки 3 метра
  • Панорамные окна
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.

  • Море - 500 метров
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Гольф-клубы - 5 минут
  • 5-звездочные отели - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Трамвайная остановка - 5 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
  • Бурдж Халифа - 21 км
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