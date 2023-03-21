Квартира в новостройке 2BR-Verde-Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой
План оплаты;
- Во время строительства – 80%
- На передачу – 20%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1267 кв.
- Горничная комната
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Бассейн
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и парк
- Ресторан и Кафе
- Доступ к пляжу
- Зеленое окружение
- тренажерный зал
- Супермаркет и торговый центр
- Общественный зал
- Беговые, беговые и велосипедные дорожки
- Зона отдыха
- Водная активность
- Фитнес-центр
- Зона йоги и медитации
- Район барбекю
- Конференц-зал
Соседство поблизости;
- Луга – 0,7 км
- Дубай Марина – 1,3 км
- Острова Джумейра – 1,3 км
- Jumeirah Beach Residence – 1,4 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284