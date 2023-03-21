Квартира в новостройке 2BR-Verde-Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Предлагаются светлые апартаменты с балконами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьержем, зонами барбекю и обеденными зонами, садами, кинотеатром на открытом воздухе, бассейном, фитнес-центром, студиями йоги, спа-зоной с сауной и парной, конференц-залом, детской площадкой, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Потолки 3 метра

Панорамные окна

Полностью оборудованная кухня

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.