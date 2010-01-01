Квартира в новостройке 1BR-Verde-Sobha
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра. известный как Верде Собхой
Основные моменты;
- Первоклассные удобства и эксклюзивные услуги
- Близко ко многим потенциальным достопримечательностям и ключевым точкам доступа
- Доступны простые и привлекательные варианты плана платежей
- Электрический район с отдыхом и гостеприимством
- Легкий доступ к станции метро Sheikh Zayed Road и Metro
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 734 кв.
- Порошковая комната
- полезность
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Бассейн
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и парк
- Ресторан и Кафе
- Доступ к пляжу
- Зеленое окружение
- тренажерный зал
- Супермаркет и торговый центр
- Общественный зал
- Беговые, беговые и велосипедные дорожки
- Зона отдыха
- Водная активность
- Фитнес-центр
- Зона йоги и медитации
- Район барбекю
- Конференц-зал
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284