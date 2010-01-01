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Квартира в новостройке 1BR-Verde-Sobha

Дубай, ОАЭ
от € 513,000
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Квартира в новостройке 1BR-Verde-Sobha
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра. известный как Верде Собхой

Основные моменты;

  • Первоклассные удобства и эксклюзивные услуги
  • Близко ко многим потенциальным достопримечательностям и ключевым точкам доступа
  • Доступны простые и привлекательные варианты плана платежей
  • Электрический район с отдыхом и гостеприимством
  • Легкий доступ к станции метро Sheikh Zayed Road и Metro

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 734 кв.
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR-Verde-Sobha

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Предлагаются различные апартаменты с живописным видом на море и город.

Каждая квартира имеет 1 или 2 парковочных места.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детском бассейном, ухоженным садом, кафе и пекарней, деткой площадкой, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Полностью оборудованные кухни Porcelanosa
  • Встроенная кухонная бытовая техника Gorenje (электрический духовой шкаф и варочная поверхность, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина с сушилкой)
  • Видеодомофон
  • Встроенные шкафы со светодиодной подсветкой
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Ближайшая больница - 10 минут
  • Ближайшая школа - 10 минут
  • Джумейра Бич - 10 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira.
Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1142 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Рестораны и магазины
  • Баскетбольные и теннисные корты
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Парк и Досуг
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seascape | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Seascape - это водные фасады, которые предлагают изысканные удобства и спокойную обстановку с захватывающей розничной торговлей и достопримечательностью

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1757 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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