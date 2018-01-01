Жилой комплекс Элитная резиденция Bianca с бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум

10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае

20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая

30 МИНУТ - до центра Дубая

50 МИНУТ - находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.