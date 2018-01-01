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Жилой комплекс Элитная резиденция Bianca с бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 360,983
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Жилой комплекс Элитная резиденция Bianca с бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются красивые таунхаусы с балконами, парковочными местами и лифтами.

Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, детскими площадками, бассейнами, зонами отдыха, тренажерными залами, теннисными кортами и спортивными площадками, зонами барбекю, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Окна и балконы с двойным остеклением
  • Кухонная мебель и столешницы
  • Спутниковая антенна
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парками, школами, мечетями, торговыми центрами и достопримечательностями.

  • Тематический парк IMG WORLDS OF ADVENTURE - 5 минут езды
  • Global Village - 11 минут езды
  • Университет Зайеда - 11 минут езды
  • Mall of Emirates - 23 минуты езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые апартаменты с живописным видом.

Резиденция располагает тренажерным залом, джакузи, бассейном, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом, детской игровой зоной, зоной барбекю и парной.

Окончание строительства - конец 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу озера, рядом с парком и Шейх-Зайед-Роад, между двумя станциями метро.

  • Дубай Марина - 5 минут
  • Джумейра Бич - 7 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Крик - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
  • Международный аэропорт Абу-Даби - 40 минут
Жилой комплекс EXPO GOLF VILLAS 6
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Застройщик: Address Property

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 2 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

- 2 спальня
- 3 ванные комнаты

- Размер: 1289 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

- спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland

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