Жилой комплекс Элитная резиденция Bianca с бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 360,983
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О комплексе
Предлагаются красивые таунхаусы с балконами, парковочными местами и лифтами.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, детскими площадками, бассейнами, зонами отдыха, тренажерными залами, теннисными кортами и спортивными площадками, зонами барбекю, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме
- Окна и балконы с двойным остеклением
- Кухонная мебель и столешницы
- Спутниковая антенна
- Высокоскоростной интернет
Недвижимость находится рядом с парками, школами, мечетями, торговыми центрами и достопримечательностями.
- Тематический парк IMG WORLDS OF ADVENTURE - 5 минут езды
- Global Village - 11 минут езды
- Университет Зайеда - 11 минут езды
- Mall of Emirates - 23 минуты езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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