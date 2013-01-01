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Квартира в новостройке 3BR | Vida Residence | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 885,000
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Квартира в новостройке 3BR | Vida Residence | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 3132 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • фойе
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Расположение рядом;

  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Прогулка JBR – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Vida Residence | Prime Location

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Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.

Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • 17 минут до Пальмы Джумейра
  • 19 минут до Бурдж Аль Араб
  • 21 минута до The Walk JBR
  • 22 минуты до Дубай Молл
  • 28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
  • 35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
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Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай.

Основные моменты;

  • Оборудовано с современными удобствами
  • Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям
  • Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной
  • Вдали от шума и суеты города
  • Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами
  • Жизнеспособный и привлекательный план оплаты

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1965 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • мусор
  • оформление
  • Порошковая комната
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Кулак для плавания
  • Район барбекю
  • сад
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зеленый Окружающий
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Месторасположение:

- 10 мин до пляжа
- 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры
- 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы
- 15 мин до Эмирейтс Молл

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