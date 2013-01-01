Квартира в новостройке 2BR | Vida Residence | Dubai Marina
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1767 кв.
- Прогулка в шкафчике
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Бассейн
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- тренажерный зал
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Розничная и столовая
- Детская игровая площадка
- Район барбекю
- Беговая, Велоспорт и Бег
- Школа и Институт
- Спортивный корт
- Общественный зал
- Парк и зона отдыха
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Услуги а-ля карт
- Парковка автомобилей служащим гостиницы
- Услуга по требованию
- Столовая в здании
- Вид на закат
- бар
Соседство поблизости;
- Аль Джаддаф – 2,5 км
- Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
- Культурная деревня – 3.0Km
- Аль Кифаф – 6,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284