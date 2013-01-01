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Квартира в новостройке 2BR | Vida Residence | Dubai Marina

Дубай, ОАЭ
от € 536,000
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Квартира в новостройке 2BR | Vida Residence | Dubai Marina
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1767 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,5 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3.0Km
  • Аль Кифаф – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Vida Residence | Dubai Marina

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Многоквартирный жилой дом 2BR | Vida Residence | Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
от € 536,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Jomana | Payment Plan
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2187 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Дубай, ОАЭ
от € 178,052
46–186 м² 4 квартиры
Сдача в: 2025
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Samana Mykonos — это 198 жилых квартир, расположенных в Dubai Studio City. В здании есть 143 студии с бассейнами, 35 квартир с одной спальней с частными бассейнами, 16 квартир с двумя спальнями с частные бассейны и 4 трехкомнатных апартамента с частными бассейнами.

 ✨ Схемы оплаты: 0% комиссии без скрытых платежей.

 План оплаты PDC
 15% Первоначальный взнос
 1% * 60 месяцев
 10%* 6 месяцев
 5% * 12 месяцев
 10%* 18 месяцев

 💰 План оплаты без PDC
 20% Первоначальный взнос
 1% * 55 месяцев
 10 %* 6 месяцев
 5% * 12 месяцев
 10%* 18 месяцев

 ✨ Удобства:
 🌊Частные апартаменты с бассейном
 🅿️Служба парковки
 🛎️Консьерж услуги
 🌴Площадка для отдыха у бассейна
 🌊 Пейзажный бассейн и джакузи 🍹
 🍿Кинотеатр под открытым небом
 🎈Детская игровая площадка
 🏋🚴💪 открытый тренажерный зал
 🍗Площадка для барбекю
 🛁 Паровая баня и сауна
 🚗 Зеленая парковка
 🏃беговая дорожка
 🌑 Солнечная панель
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений.

Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады.

На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны.

Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.

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