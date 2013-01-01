Квартира в новостройке 2BR | Vida Residence | Dubai Marina

Дубай, ОАЭ

Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений.

Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады.

На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны.

Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.