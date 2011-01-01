Квартира в новостройке 1BR | Vida Residence | Emaar
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar
Основные моменты;
- Обслуживаемые услуги от Vida Hotels & Resorts
- Круглосуточная охрана
- Легкий доступ и мобильность
- Услуги по приему и консьержу
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 756 кв.
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Бассейн
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- тренажерный зал
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Розничная и столовая
- Детская игровая площадка
- Район барбекю
- Беговая, Велоспорт и Бег
- Школа и Институт
- Спортивный корт
- Общественный зал
- Парк и зона отдыха
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Услуги а-ля карт
- Парковка автомобилей служащим гостиницы
- Услуга по требованию
- Столовая в здании
- Вид на закат
- бар
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284