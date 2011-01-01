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Квартира в новостройке 1BR | Vida Residence | Emaar

Дубай, ОАЭ
от € 319,000
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Квартира в новостройке 1BR | Vida Residence | Emaar
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar

Основные моменты;

  • Обслуживаемые услуги от Vida Hotels & Resorts
  • Круглосуточная охрана
  • Легкий доступ и мобильность
  • Услуги по приему и консьержу

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 756 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Vida Residence | Emaar

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Многоквартирный жилой дом 1BR | Vida Residence | Emaar
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в бизнес-заливе, известной как высота канала от Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 775 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,6 км
  • Резиденция Поло – 3,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

16-этажный жилой комплекс с просторными квартирами. Находится в спокойном районе, вдали от городского шума. Проект полностью меблированный, квартиры уже оснащены бытовой техникой, есть полностью оборудованные кухня и санузел, а также телевизор и шторы. Все квартиры подключены к системе «умный дом». В наличии есть студии и квартиры с 1 и 2 спальнями.

План оплаты:

50% — ежеквартально, пока идёт строительство.

50% — при сдаче проекта

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фонтан, детский бассейн и комната игр для детей, кинотеатр, комната для игр, беседки, лаунж-зоны, клуб, бар, кофейня, бизнес-центр.

Расположение и объекты поблизости

Arjan Dubai — новый район на западе Дубая, граничащий с Al Barsha и Motor City. По южной границе района проходит шоссе Шейха Зайда — главная магистраль Дубая.

В 15 минутах ходьбы от Elevate находятся две англоязычные школы: Australian International School и Nord Anglia International School.

Рядом с комплексом расположены популярные туристические места: Dubai Miracle Garden — крупнейший сад цветов в мире, и Сад Бабочек. Также поблизости находится Dubai Science Park, научный и медицинский центр Дубая.
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются таунхаусы с террасами на крыше, парковочными местами и ухоженной территорией.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Крик - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 16 минут
  • Бурдж Халифа - 16 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 7 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 21 минута
  • Поле для гольфа - 10 минут
  • Бизнес Бэй - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
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