Квартира в новостройке 3BR | Summer | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спальнями, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar.
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 1636 кв.
- Встроенный в гардеробе
- Балкон / Терраса
- Прачечная
- Порошковая комната
- Льняная комната
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Автостоянка
- Район барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Спортивный корт
- Школа и Институт
- Общественный зал
- Парк и зона отдыха
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Рестораны и магазины
- Спа и Сауна
- Бассейн
- тренажерный зал
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Частный двор
- Открытые пространства
- Центр города
- Вид на закат
- Доступ к пляжу
Места поблизости;
- Бурдж Халифа – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 15 минут
- Башня Дубай Крик – 05 минут
- Прогулка JBR – 30 минут
- Бурдж Аль Араб – 25 минут
- Прогулка от Марина Крик – 05 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284