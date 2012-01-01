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Квартира в новостройке 2BR | Summer | Dubai Creek Harbour

Дубай, ОАЭ
от € 434,000
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Квартира в новостройке 2BR | Summer | Dubai Creek Harbour
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1133 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,6 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3,1 км
  • Деревня Уорсон – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Summer | Dubai Creek Harbour

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Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Сделка: Продажи

Категория: Квартира
Район: Марина
Дополнительное расположение: Резиденция Вида Марина
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: Просмотр сообщества
Парковка: 1
С мебелью: Без мебели
 Доступность: Доступно, передача завершена в апреле
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2716 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Совершенно новый

Комната для горничных

Прачечная

Окна от пола до потолка

Большой балкон

2 Крытая парковка 

Полностью оборудованная кухня

Частный доступ к пляжу

 

О районе

 

Архитектура в стиле Майами-Бич 

Частный закрытый остров

Предстоящий Молл

2 парка соседства

1,5 км Pristine Private Beach

13 000 кв.м. Розничный торговый центр

85 000 кв.м. гостиничных площадей

25 000 кв.м. Удобства

Возвращайтесь домой на самый эксклюзивный остров Дубая. EMAAR BEACHFRONT расположен в новом морском центре ОАЭ, гавани Дубая. Это тщательно спланированная гавань на набережной. Уникальное сочетание космополитической жизни, отличного расположения и роскошного морского образа жизни

Сладкая жизнь начинается с тропического бриза. И с прямым доступом к Дубай Марина и быстрым соединением с Шейх Заид Роуд, просыпаться от успокаивающих звуков волн; плыть в открытый горизонт; или окунитесь в открытое море. На пляже Эмаар каждый день - пляжный день.

 

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