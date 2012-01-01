Квартира в новостройке 2BR | Summer | Dubai Creek Harbour

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1133 кв.

Прогулка в шкафчике

Встроенный в гардеробе

Балкон / Терраса

Прачечная

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Автостоянка

Район барбекю

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Спортивный корт

Школа и Институт

Общественный зал

Парк и зона отдыха

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Теннис и Баскетбольный корт

Фитнес-центр

Рестораны и магазины

Спа и Сауна

Бассейн

тренажерный зал

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Частный двор

Открытые пространства

Центр города

Вид на закат

Доступ к пляжу

Соседство поблизости;

Аль Джаддаф – 2,6 км

Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км

Культурная деревня – 3,1 км

Деревня Уорсон – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284