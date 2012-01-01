Квартира в новостройке 1BR | Summer | Emaar
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar
Основные моменты;
- Отличное сочетание ремесла и хорошо организованных архитектурных проектов
- Прямой доступ к Крик Бич и Крик Канал
- Пешком до Дубая и Крик Тауэр
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- Встроенный в гардеробе
- Балкон / Терраса
- Прачечная
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Автостоянка
- Район барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Спортивный корт
- Школа и Институт
- Общественный зал
- Парк и зона отдыха
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Рестораны и магазины
- Спа и Сауна
- Бассейн
- тренажерный зал
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Частный двор
- Открытые пространства
- Центр города
- Вид на закат
- Доступ к пляжу
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284