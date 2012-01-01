  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 1BR | Summer | Emaar

Квартира в новостройке 1BR | Summer | Emaar

Дубай, ОАЭ
от € 332,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 1BR | Summer | Emaar
1 / 12 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar

Основные моменты;

  • Отличное сочетание ремесла и хорошо организованных архитектурных проектов
  • Прямой доступ к Крик Бич и Крик Канал
  • Пешком до Дубая и Крик Тауэр

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Summer | Emaar

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | ORB Tower | MBR City
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Studio | The Quayside | Ellington
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 1BR | Summer | Emaar
Дубай, ОАЭ
от € 332,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте три жилых кластера с просторными апартаментами и таунхаусами с садом.

Рядом с удобствами и всеми достопримечательностями Expo City Dubai.

В комплексе 450 роскошных и премиальных резиденций, апартаменты с 1-3 спальнями, лофт-апартаменты с 4 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Все квартиры имеют отдельную прачечную/кладовую.

Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в окружении парков и зеленых газонов. В комплексе есть виллы с 3-4 спальнями с площадью от 180 до 227 м2.

Инфраструктура комплекса:

  • бассейн с зоной отдыха
  • безбортный бассейн
  • парк развлечений
  • детская площадка
  • спортивный зал
  • оздоровительный центр
  • беговые дорожки
  • гольф-клуб
  • приватные балконы и патио
  • зона барбекю
  • рестораны
  • магазины
Преимущества

Комфортное расположение: виллы находятся всего в 30 минутах езды от центра Дубая. По прилегающему бульвару легко добраться до Всемирной выставки ЭКСПО-2021, международного аэропорта и всех популярных достопримечательностей города.

Удобный план оплаты: 

  • 1-й взнос - 10%
  • 2-й взнос - 10%
  • 3-й взнос - 10%
  • 4-й взнос - 10%
  • 40% готовности объекта - 10%
  • 60% готовности объекта - 10%
  • 80% готовности объекта - 10%
  • Завершение строительства - 30%
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых популярных мест и районов Дубая:

  • Гольф-клуб - 1 км.
  • Остров Palm Jebel Ali - 18 мин.
  • Парки развлечений - 25 мин.
  • ТЦ Dubai Mall - 35 мин.
  • Район Downtown Dubai - 36 мин.
  • Небоскреб Burj Khalifа - 38 мин.
  • Аэропорт Dxb Int - 40 мин.
  • Аэропорт Абу-Даби - 55 мин.
Жилой комплекс Sobha Seahaven
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Апартаменты Sobha SeaHaven в гавани Дубая ( Dubai Marina ) - это современный комплекс с несколькими зданиями, включающий роскошные апартаменты Sobha Realty и архитектурный шедевр.

Расположенный в самом сердце Дубая, вы сможете полюбоваться великолепным видом на любимые достопримечательности города - знаменитую Пальму Джумейра, потрясающую гавань Дубая и горизонт Дубай Марина, выдающийся Айн Дубай и царственный Бурдж Аль Араб.

Sobha SeaHaven - это захватывающее направление на море, равноудаленное от двух международных аэропортов и в двух шагах от самых заветных достопримечательностей Дубая. На всех этажах – жители будут иметь доступ к видам на океан с трех сторон, с другой стороны, с видом на канал, включая четкие виды на всемирно известную Пальмовую Джумейру. С учетом пульсирующего морского пейзажа Дубая и Айн-Дубая, Sobha SeaHaven находится в своем классе.

В квартирах SeaHaven жизнь другая. Время движется не от часа к часу, а от настроения к моменту. Вы живете по потокам, планируете приливы и следуете за Солнцем.

Realting.com
Перейти