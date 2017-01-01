Квартира в новостройке 3BR | Bayshore | Prime Location

Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс рядом с большим зеленым парком, в нескольких минутах езды от городских достопримечательностей. В здании есть апартаменты с 1-3 спальнями и двухуровневые таунхаусы с 1-2 спальнями.

Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, оздоровительный центр, образовательные учреждения, 2 торговых помещения на первом этаже, ландшафтные зоны отдыха на открытом воздухе.

Преимущества

Проект включает: 1) большой парк с различными площадками: детские площадки, зоны отдыха, площадки для баскетбола, волейбола и скейтборда, беговые дорожки, тренажерный зал на открытом воздухе, место для прогулок с собаками; 2) торговый центр, в котором есть 650+ магазинов и ресторанов, аттракцион с американскими горками, мероприятия и развлечения для всей семьи; 3) гольф-клуб на фоне Бурдж-Халифа и Downtown Dubai, с возможностью обучения.

Удобный план оплаты:

1-й взнос - 10% стоимости

2-й взнос -10%

3-й взнос -10%

10% строительства, готовности объекта -10%

20% готовности объекта -10%

40% готовности объекта -10%

60% готовности объекта- 10%

80% готовности объекта - 10%

Сдача объекта - 20%

Расположение и объекты поблизости

Благодаря легкому доступу к дороге Al Khail Road, проект находится всего в нескольких минутах езды от центра Дубая и других деловых, торговых и туристических районов города. Близость к линии метро Etihad Rail позволит быстро и легко добраться до аэропортов и других достопримечательностей.