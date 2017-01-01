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Квартира в новостройке 3BR | Bayshore | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 603,000
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Квартира в новостройке 3BR | Bayshore | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Bayshore | Prime Location

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Жилой комплекс рядом с большим зеленым парком, в нескольких минутах езды от городских достопримечательностей. В здании есть апартаменты с 1-3 спальнями и двухуровневые таунхаусы с 1-2 спальнями.

Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, оздоровительный центр, образовательные учреждения, 2 торговых помещения на первом этаже, ландшафтные зоны отдыха на открытом воздухе.

Преимущества

Проект включает: 1) большой парк с различными площадками: детские площадки, зоны отдыха, площадки для баскетбола, волейбола и скейтборда, беговые дорожки, тренажерный зал на открытом воздухе, место для прогулок с собаками; 2) торговый центр, в котором есть 650+ магазинов и ресторанов, аттракцион с американскими горками, мероприятия и развлечения для всей семьи; 3) гольф-клуб на фоне Бурдж-Халифа и Downtown Dubai, с возможностью обучения.

Удобный план оплаты:

  • 1-й взнос - 10% стоимости
  • 2-й взнос -10%
  • 3-й взнос -10%
  • 10% строительства, готовности объекта -10%
  • 20% готовности объекта -10%
  • 40% готовности объекта -10%
  • 60% готовности объекта- 10%
  • 80% готовности объекта - 10%
  • Сдача объекта - 20%
Расположение и объекты поблизости

Благодаря легкому доступу к дороге Al Khail Road, проект находится всего в нескольких минутах езды от центра Дубая и других деловых, торговых и туристических районов города. Близость к линии метро Etihad Rail позволит быстро и легко добраться до аэропортов и других достопримечательностей.

  • 20 минут до аэропорта Дубай
  • 15 минут до района Дубай Марина
  • 25 минут до аэропорта Аль Мактум
  • 12 минут до центра Дубая
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Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные кухни и большие балконы), это также выгодная инвестиционная возможность для арендодателей.

В комплексе есть апартаменты с оборудованными кухнями, 1-3 спальнями, 1-3 ванными комнатами, 1-2 балконами.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в районе Business Bay. Недвижимость находится в непосредственной близости от небоскреба Бурдж-Халифа. Поблизости также находятся различные кафе, рестораны, торговые центры, пляж Jumeirah Beach, центр DIFC, больницы, школы.

Международный аэропорт Дубая - 26 минут езды.
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Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на западном побережье, рядом с центром города и торговыми центрами.

  • Частный пляж - 850 метров
  • Бурдж Халифа - 18,7 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Бизнес Бэй - 20 минут
  • Аэропорт Дубая - 40 минут
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