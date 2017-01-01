Квартира в новостройке 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1078 кв.
- Прогулка в шкафчике
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Автостоянка
- Район барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Спортивный корт
- Школа и Институт
- Общественный зал
- Парк и зона отдыха
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Рестораны и магазины
- Спа и Сауна
- Бассейн
- тренажерный зал
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
Соседство поблизости;
- Аль Джаддаф – 2,6 км
- Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
- Культурная деревня – 3,1 км
- Мейдан – 6,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284