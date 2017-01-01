Квартира в новостройке 1BR | Bayshore | Emaar
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 1 спальней, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.
Основные моменты;
- Удобства и удобства в продаже являются одними из лучших
- Безмятежная и спокойная среда для спокойного жилого пространства
- Премиум интерьеры и высококачественные фитинги
- Отличный вид на окрестности и доступ к частному пляжу
- В нескольких минутах ходьбы от пристани Дубай Крик
Удобства и фасилитаторы;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 682 кв.
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Автостоянка
- Район барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Спортивный корт
- Школа и Институт
- Общественный зал
- Парк и зона отдыха
- Ресторан и Кафе
- Супермаркет и Торговая зона
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Рестораны и магазины
- Спа и Сауна
- Бассейн
- тренажерный зал
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284