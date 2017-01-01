  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 1BR | Bayshore | Emaar

Квартира в новостройке 1BR | Bayshore | Emaar

Дубай, ОАЭ
от € 257,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 1BR | Bayshore | Emaar
1 / 17 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 1 спальней, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Основные моменты;

  • Удобства и удобства в продаже являются одними из лучших
  • Безмятежная и спокойная среда для спокойного жилого пространства
  • Премиум интерьеры и высококачественные фитинги
  • Отличный вид на окрестности и доступ к частному пляжу
  • В нескольких минутах ходьбы от пристани Дубай Крик

Удобства и фасилитаторы;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 682 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Bayshore | Emaar

Похожие комплексы
Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Mykonos | Dubai Studio City
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bayshore | Emaar
Дубай, ОАЭ
от € 257,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Для покупки доступны 4 студии. Комплекс состоит из двух башен, которые соединены 5-этажным переходом, и включает 417 квартир и 12 коммерческих помещений на 1 этаже. Резиденция располагает бассейном, фитнес-залом, теннисным кортом, кортом для сквоша, беговыми дорожками на открытом воздухе, бильярдной и видеонаблюдением.

Преимущества

Все студии сданы в аренду долгосрочным арендаторам, доходность 6 - 7%.

Годовой арендный доход - 10 900 – 13 068 долларов США.

Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от супермаркета, кафе и ресторанов и гавани:

  • в 6 минутах езды от пляжа Marina Beach и крупного торгового центра Dubai Marina Mall на набережной
  • в 10 минутах езды Пальмы Джумейра
  • в 20 минутах езды от Бурдж Халифы
  • в 24 минутах от финансового центра Дубая
  • в 27 минутах от аэропорта
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Cote | Port De La Mer
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Ла-Кот, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

Основные моменты;

  • 190 + причал Марина и яхт-клуб / частный пляж
  • Модные бутики, рестораны и кафе
  • Великолепный бассейн
  • Частная ландшафтная терраса
  • Приморский и морской с видом на Перл Джумейра

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 800 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • мечеть
  • Водная активность
  • Морские и Яхты
  • Доступ к пляжу
  • Вид на море
  • Пляжный волейбол

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Levanto | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1 квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.

План оплаты;

- при бронировании - 20%

- январь 2023 г. - октябрь 2025 г. - 1% х 34 месяца

- ноябрь 2023 г. - 2% X 1 месяц

- декабрь 2025 года по июль 2029 года - 1% X 44 месяца 

 

Удобства и удобства;

- 1 спальня

- 2 ванны

- без мебели 

- БУА; 665 кв 

- Порошок ром

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти