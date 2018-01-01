Квартира в новостройке 2BR | Onyx | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как 17 Icon Bay от Emaar.

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1072 кв.

Прачечная

Прогулка в шкафчике

Балкон / Терраса

Лифт, Лобби и Зона ожидания

приемная

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

Столовая и розничная торговля

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Школа и Институт

Спортивный корт

Общественный зал

Теннис и Баскетбольный корт

Спа и Сауна

Соседство поблизости;

Аль Джаддаф – 2,2 км

Город здравоохранения Фаза 2 – 2,5 км

Культурная деревня – 2,8 км

Аль Кифаф – 6,0 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284