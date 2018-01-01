Квартира в новостройке 2BR | Onyx | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Onyx от Binghatti.
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 50%
- На передачу – 30%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1550 кв.
- Частный бассейн
- Область магазина
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- пляж
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Школа и Институт
- Спортивный корт
- Общественный зал
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
Места поблизости;
- Circle Mall – 05 минут
- Сад бабочек в Дубае – 10 минут
- Торговый центр Эмиратов – 15 минут
- Бурдж Аль Араб – 20 минут
- Центр города Дубай – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284