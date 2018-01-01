Квартира в новостройке 1BR | Onyx | Binghatti

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Дизайнерские апартаменты с видом на канал Дубай

На берегу Дубайского канала в Сафа-парке находится Cavalli Couture, коллекция дизайнерских апартаментов с 3-5 спальнями и пентхаусов с 6 спальнями, оформленных интерьерами Cavalli и выходящих из потрясающего вида на парк Сафа, канал Дубай, Бизнес-Бей и спокойные воды залива.

Каждый из домов в Cavalli Couture отличается изысканным мастерством и роскошью частной террасы, обеспечивающей беспрепятственный доступ к пейзажному бассейну на крыше и зоне отдыха, где можно оценить лучшие вещи в жизни, от восхода до заката.

Сообщество

Cavalli Couture скрыт в Саф-парке на берегу Дубайского канала, с беспрепятственным доступом к Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road.

Отель Cavalli Couture с живописным видом на канал Дубая, парк Сафа и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовая территория Бурдж с ее всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.

В нескольких минутах от Cavalli Couture находятся городские развлекательные центры City Walk, La Mer и Jumeira Beach.