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Квартира в новостройке 3BR | Grove | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 913,000
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Квартира в новостройке 3BR | Grove | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1606 кв.
  • Вид на воду
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Места поблизости;

  • Крик Бич – 10 минут
  • Крик Марина – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 20 минут
  • Выделенное метро – 20 минут
  • Площадь Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Grove | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 3BR | Grove | Prime Location
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Многоквартирный жилой дом 2BR | Vida Residence | Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1767 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,5 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3.0Km
  • Аль Кифаф – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами.

Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями.

Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Canal, парк Safa, гавань Dubai Marina.

Расположение и объекты поблизости
  • 9 минут до торгового центра Дубай Молл/небоскреба Бурдж Халифа
  • 10 минут до торгового центра Mall of the Emirates
  • 9 минут до пляжа
  • 13 минут - Международный аэропорт Дубая
  • 10 минут до международной школы
  • 14 минут до Бурдж Аль Араб
  • 16 минут до гавани Дубая
  • 8 минут до Всемирного торгового центра Дубая
  • 20 минут до супермаркета.
Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Отель Rove City Walk работает под управлением современного оператора Rove Hotels.

Отель расположен в оживленном районе Al Wasl. Здесь есть несколько крупных торговых центров с бутиками Burberry и Dior, известные рестораны, например, KISHMISH at One Third и The Square by Meraas. Рядом с отелем находится площадка Coca-Cola Arena, где проходят масштабные и лучшие шоу, концерты и спортивные мероприятия. А также здесь расположен комплекс The Green Planet — четырехэтажный купол с тропическим лесом, экзотическими растениями, птицами и животными.

Оснащение

В числе других удобств отеля — коворкинг, ресторан и магазины на территории.

Преимущества
  • Отель имеет рейтинг 8,9 на сайте Booking
  • Владелец номера может проживать в отеле бесплатно до 2 недель в год, а также получает скидку 50% на проживание и F&B во всех отелях Rove Hotels.
  • Застройщиком проекта является Emaar Properties — один из крупнейших девелоперов ОАЭ с мировым именем. Компания успешно работает более чем в 35 странах, но основным местом деятельности остаются Эмираты. Самым известным достижением Emaar стало создание района Даунтаун Дубай, включающего в себя самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, Dubai Mall и Фонтан Дубай. Emaar Properties также выступали девелопером таких районов, как Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront и другие.
Расположение и объекты поблизости

Районы Al Wasl и Даунтаун Дубай разделяет только дорога Sheikh Zayed Rd, поэтому добраться из отеля до самого популярного района Дубая можно за несколько минут. Расстояния:

  • 500 метров до Sheikh Zayed Rd
  • 500 метров до Coca-Cola Arena
  • 700 метров до ТЦ City Walk
  • 1 км до станции метро Burj Khalifa
  • 1,6 км до Бурдж-Халифы
  • 1,6 км до Dubai Mall
  • 2,8 км до DIFC
  • 13,4 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
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