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Квартира в новостройке 2BR | Grove | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 571,000
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Квартира в новостройке 2BR | Grove | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1081 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Соседство поблизости;

  • Культурная деревня – 2,8 км
  • Фаза 2 медицинского центра – 2,9 км
  • Аль Кифаф – 6,3 км
  • Деревня Варшана – 6,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Grove | Payment Plan

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Окончание строительства - конец 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу озера, рядом с парком и Шейх-Зайед-Роад, между двумя станциями метро.

  • Дубай Марина - 5 минут
  • Джумейра Бич - 7 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Крик - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
  • Международный аэропорт Абу-Даби - 40 минут
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технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2368 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5 
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Комната горничной

Полностью оборудованная кухня

Встроенные шкафы

Просторный балкон 

Общий бассейн

Общий тренажерный зал

Частный доступ к пляжу

1 парковочное место

 

О районе


Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
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Цены: от $272 257 (AED 999 999)

Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от магазинов, образовательных учреждений, больниц, а также некоторых достопримечательностей:

  • Бульвар Sheikh Mohammed Bin Rashid - 2 км
  • Район Downtown Dubai - 2 км
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 3 км
  • Dubai Opera - 4 км
  • Канал Dubai Water - 8 км
  • Аэропорт Dxb Int - 15 км
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