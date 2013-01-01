Квартира в новостройке 1BR | Grove | Emaar
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.
Основные моменты;
- Роскошные апартаменты на набережной
- Первоклассные удобства и удобства
- Закрытое сообщество с полным сюрпризом
- Пешеходный мост на остров Крик
- Элегантно оформленные апартаменты с удобствами для жителей
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 711 кв.
- Встроенный в гардеробе
- Балкон / Терраса
- Услуги консьержа
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- пляж
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Школа и Институт
- Спортивный корт
- Общественный зал
- Теннис и Баскетбольный корт
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Внутренняя площадь
- Многоцелевой зал
- Общественная комната
- Развлекательная комната
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284