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Квартира в новостройке 1BR | Grove | Emaar

Дубай, ОАЭ
от € 380,000
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Квартира в новостройке 1BR | Grove | Emaar
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

Основные моменты;

  • Роскошные апартаменты на набережной
  • Первоклассные удобства и удобства
  • Закрытое сообщество с полным сюрпризом
  • Пешеходный мост на остров Крик
  • Элегантно оформленные апартаменты с удобствами для жителей

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 711 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Grove | Emaar

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Дубай, ОАЭ
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Damac Bay | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2100 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Места поблизости;

  • Пальма Джумейра – 10 минут
  • Ибн Баттута Молл – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • JVC – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • IMG World of Adventure – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 5BR | Melrose Estates | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам удивительные 5-комнатные лимитированные виллы для гольфа, расположенные в Melrose Estates, Damac Hills, Dubai.

Melrose Estates от Damac Properties разработана, чтобы уловить суть жизни в калифорнийском стиле. Окруженный пышной зеленой открытой площадкой и в непосредственной близости от 18-луночного поля для гольфа, разработка ставит все правильные поля

Основные моменты;

  • Премиум интерьеры с исключительной посадкой и отделкой
  • Дома с великолепным видом на окрестности
  • Привлекательный и гибкий 2-летний план платежей
  • Часть динамичного и космополитического сообщества

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 10%
  • После передачи – 40%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 6,112 кв.
  • 2 парковочных места
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Водитель rom
  • Зона хранения
  • Лестница
  • Прогулка в шкафчике
  • Сад и Газон
  • кладовая
  • Игровая комната
  • крыша
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Зона йоги и медитации
  • Школьный детский сад и институт

Расположение рядом;

  • Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
  • Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут
  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Глобальная деревня – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bluewaters Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2,015 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • оформление
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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