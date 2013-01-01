Квартира в новостройке 1BR | Grove | Emaar

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам удивительные 5-комнатные лимитированные виллы для гольфа, расположенные в Melrose Estates, Damac Hills, Dubai.

Melrose Estates от Damac Properties разработана, чтобы уловить суть жизни в калифорнийском стиле. Окруженный пышной зеленой открытой площадкой и в непосредственной близости от 18-луночного поля для гольфа, разработка ставит все правильные поля

Основные моменты;

Премиум интерьеры с исключительной посадкой и отделкой

Дома с великолепным видом на окрестности

Привлекательный и гибкий 2-летний план платежей

Часть динамичного и космополитического сообщества

План оплаты;

Авансовый платеж – 10%

Во время строительства – 40%

На передачу – 10%

После передачи – 40%

Удобства и удобства;

5 спальня

6 баня

без мебели

BUA; 6,112 кв.

2 парковочных места

Порошковая комната

Горничная комната

Прачечная

Водитель rom

Зона хранения

Лестница

Прогулка в шкафчике

Сад и Газон

кладовая

Игровая комната

крыша

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Торговая зона

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Спа и Сауна

Фитнес-центр

Теннис и Баскетбольный корт

Зона йоги и медитации

Школьный детский сад и институт

Расположение рядом;

Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут

Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут

Дубайский автодром – 10 минут

Глобальная деревня – 15 минут

Торговый центр Эмиратов – 25 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284