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Вилла 5BR | Malta | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 649,000
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Вилла 5BR | Malta | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 3377 кв.
  • 3 этажа
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Горничная комната
  • Дополнительная комната
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Места поблизости;

  • Школа Джебель Али – 15 минут
  • Международный стадион Дубая – 15 минут
  • Центр города Мерим – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 5BR | Malta | Payment Plan

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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Jumeirah Golf Estates, известном как Jouri Hills от Arada Developer

Основные моменты;

  • Роскошные удобства и услуги
  • Всемирно известные места для гольфа
  • Дом для различных легендарных достопримечательностей в зеленом
  • Потрясающая архитектура с невероятными видами

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 3160 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лестница
  • Доступ к крыше
  • Балкон / Терраса
  • Газон
  • сад
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Чемпионат по гольфу
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Футбольное поле
  • 24/7 Безопасность
  • Закрытое сообщество
  • Академия гольфа и практика
  • Скейт-парк

Соседство поблизости;

  • Мидтаун от Deyaar – 1,5 км
  • Город производства Дубая – 1,8 км
  • JVT – 3,1 км
  • Зеленое сообщество – 3,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Best community in Dubai | Damac Lagoons
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Ницца кластер, скоро начнется третья фаза захватывающих DAMAC LAGOONS!

DAMAC Lagoons, шикарные таунхаусы и отдельные виллы с блестящими фасадами, расположенные в новом жилом районе DAMAC.
Каждый таунхаус в DAMAC Lagoons имеет большие жилые помещения и обширные открытые пространства. Инвесторы и конечные пользователи имеют выбор таунхаусов для продажи: от 4BR и 5BR Tonwhouses, а также отдельно стоящие виллы 6BR. Главной особенностью сообщества будет огромная искусственная искусственная водная лагуна в форме буквы D – Ленивая река.

Факты сообщества :

  • Генеральный план характеризуется водоемом Crystal Lagoon
  • 45 миллионов кв.
  • Лагоны – 4 главных ворот
  • Города – 8 кластеров
  • Средиземноморская тема – Курортный образ жизни
  • Региональные торговые центры и розничные подразделения
  • Водный Интегрированный Амфитеатр
  • Опыт Хрустальной лагуны
  • First Water cinema ( Плавающее кино )
  • Природные горы с пещерами и водопадами, дающие вам доступ к F & B зонам
  • F & B с Bars Island в центре сообщества

DAMAC LAGOONS CLUSTERS :

  • САНТОРИНИ Греция ( Синий и Белый ). Кластер Санторини, который станет центральным центром ‘ сообщества. Будущие жители этого острова ‘ ’ будут иметь собственную фитнес-зону и оздоровительную зону, оборудованную стеной для скалолазания. Или наслаждайтесь фильмом под звездами в плавающем кинотеатре на воде.
  • КОСТА-БРАВА ( Бежевый и белый ): подчеркнуто синим и кирпичным. Кластер Коста Брава приносит ‘ дикое побережье ’ Средиземного моря. Этот ‘ адреналинный центр ’ попытается воссоздать “ импульсную атмосферу ” Каталонии с ее особенностями зиплайнинга, скалолазания, каякинга, гребли на байдарках и волновой езды.
  • NICE France ( Пастельная окраска ). В кластере Ницца молодежный центр ‘ ’ будет предназначен для любителей фитнеса с велосипедными дорожками и скейт-парком, а пляжный район будет напоминать город Французской Ривьеры.
  • TANGIER Morocco ( Зеленый и белый ): Спокойное спокойствие, безмятежные йога-хабы, йога-парки. Кластер Марокко будет отражать старый город Танжер и станет центром беспокойства сообщества ‘ ’. Будут бесконечные бассейны с видом на лагуну, газоны для медитации йоги, семейные домики и другие побеги.
  • ВЕНЕЦИЯ Италия ( Камень и дерево ): Плавающий город – Деятельность по серфингу на воде. В Венеции к жизни. В этом кластере, прозванном “ Fun Hub ”, романтические гондольные аттракционы и прибрежные кафе со вкусом отражают венецианский образ жизни
  • ПОРТУФИНО Италия ( Работа и игра ). Затем лагуны направляются к ‘ Лигурийскому драгоценному камню ’ Портофино. Здесь будет ‘ центр работы и игры ’. Жители могут проводить деловые обеды в кафе на берегу или проводить мероприятия по построению команды и многое другое —, а затем отправиться на каякинг, парусный спорт или серфинг на байдарках, чтобы расслабиться.
  • MALTA Италия ( Культура и наука ): играй и учись – дружелюбные дети – Сканирование штрих-кодов, обучение парков обучения. В исторической столице кластера Мальты ‘ ’ дети имеют доступ к игровому центру ‘ и обучаются, включая сенсорную площадь, лабиринт открытий, остров для кемпинга, и природная тропа дополненной реальности ( AR ).
  • MARBELLA Испания ( Женский кластер ). Андалусия поставляется с женским центром ‘, где женщины могут посещать полностью оборудованный тренажерный зал, спа, салон красоты и зал для медитации, все в нескольких шагах от пляжа.
Вилла 4BR | La Rosa | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Ла-Роза, Вилланова, Дубай.

La Rosa by Dubai Properties предлагает элегантно оформленные таунхаусы в Дубаиланде. Структура и дизайн жилых домов отчасти современны по своей природе и окружены бассейнами, игровыми и развлекательными зонами.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 30%
  • На передачу – 10%
  • После передачи – 50%

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2342 кв.
  • Горничная комната
  • Электростанция
  • Прачечная
  • оформление
  • Мусорная зона
  • Гостевая комната
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег Трек
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • Глобальная деревня ( 10 минут )
  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 20 минут )
  • Центр города Дубай ( 25 минут )
  • Dubai Mall ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 35 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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