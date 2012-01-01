Вилла 5BR | Malta | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 60%
- На передачу – 20%
Удобства и удобства;
- 5 спальня
- 6 баня
- без мебели
- BUA; 3377 кв.
- 3 этажа
- Прачечная
- Порошковая комната
- Прогулка в шкафчике
- Горничная комната
- Дополнительная комната
- Балкон / Терраса
- газон
- крыша
- сад
- Гараж на 2 автостоянки
- тренажерный зал
- Бассейн
- Район барбекю
- Парк и зона отдыха
- Фитнес-центр
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Отели
- Ресторан и Кафе
- Йога и Медитация
- Школа и Институт
- больница
- Открытый кинотеатр
- Спортивные сооружения
Места поблизости;
- Школа Джебель Али – 15 минут
- Международный стадион Дубая – 15 минут
- Центр города Мерим – 15 минут
- Торговый центр Эмиратов – 25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284