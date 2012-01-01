Вилла 5BR | Malta | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Ла-Роза, Вилланова, Дубай.

La Rosa by Dubai Properties предлагает элегантно оформленные таунхаусы в Дубаиланде. Структура и дизайн жилых домов отчасти современны по своей природе и окружены бассейнами, игровыми и развлекательными зонами.

План оплаты;

Авансовый платеж – 10%

Во время строительства – 30%

На передачу – 10%

После передачи – 50%

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 2342 кв.

Горничная комната

Электростанция

Прачечная

оформление

Мусорная зона

Гостевая комната

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Спа и Сауна

Фитнес-центр

Столовая и розничная торговля

Медицинский центр

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Сад и парк

мечеть

Школа и Институт

Зеленое окружение

Велоспорт, Бег и Бег Трек

Спортивный корт

Расположение рядом;

Глобальная деревня ( 10 минут )

EXPO 2020 ( 20 минут )

Международный аэропорт Аль-Мактум ( 20 минут )

Центр города Дубай ( 25 минут )

Dubai Mall ( 30 минут )

Международный аэропорт Дубая ( 35 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284