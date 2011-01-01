Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как MAG 22 от Mag Property Development.

План оплаты;

Авансовый платеж – 15%

Во время строительства – 35%

На передачу – 50%

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

Порошковая комната

Офтика

Порошковая комната

Washarea

Прачечная

Горничная комната

Прогулка в шкафчике

газон

сад

крыша

Терраса / Балкон

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Детская игровая площадка

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Зеленое окружение

Школа и Институт

Общественный зал

больница

Фитнес-центр

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Спортивный корт

Места поблизости;

Шейх Зайед Роуд – 10 минут

Мейдан Молл – 1 мин

Дубай Опера 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 20 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284