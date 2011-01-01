Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties.
Основные моменты;
- Водяные лагуны и песчаные пляжи
- Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
- Кафе на берегу моря и гондола, как объекты
- Бутики на берегу, магазины и рестораны
Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 2273 кв.
- Прачечная
- Прогулка в шкафчике
- Терраса / Балкон
- газон
- крыша
- сад
- Гараж на 2 автостоянки
- тренажерный зал
- Бассейн
- Район барбекю
- Парк и зона отдыха
- Фитнес-центр
- Супермаркет и Торговая зона
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Отели
- Ресторан и Кафе
- Йога и Медитация
- Школа и Институт
- больница
- Открытый кинотеатр
- Спортивные сооружения
Соседство поблизости;
- Ремраам – 2,3 км
- Дамак Хиллз – 2,3 км
- Спорт Сити – 3,9 км
- Высоты Победы – 4,4 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284