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Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon

Дубай, ОАЭ
от € 443,000
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Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties.

Основные моменты;

  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондола, как объекты
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Дамак Хиллз – 2,3 км
  • Спорт Сити – 3,9 км
  • Высоты Победы – 4,4 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 4BR | Malta | Damac Lagoon

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Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
Дубай, ОАЭ
от € 443,000
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Ницца кластер, скоро начнется третья фаза захватывающих DAMAC LAGOONS!

DAMAC Lagoons, шикарные таунхаусы и отдельные виллы с блестящими фасадами, расположенные в новом жилом районе DAMAC.
Каждый таунхаус в DAMAC Lagoons имеет большие жилые помещения и обширные открытые пространства. Инвесторы и конечные пользователи имеют выбор таунхаусов для продажи: от 4BR и 5BR Tonwhouses, а также отдельно стоящие виллы 6BR. Главной особенностью сообщества будет огромная искусственная искусственная водная лагуна в форме буквы D – Ленивая река.

Факты сообщества :

  • Генеральный план характеризуется водоемом Crystal Lagoon
  • 45 миллионов кв.
  • Лагоны – 4 главных ворот
  • Города – 8 кластеров
  • Средиземноморская тема – Курортный образ жизни
  • Региональные торговые центры и розничные подразделения
  • Водный Интегрированный Амфитеатр
  • Опыт Хрустальной лагуны
  • First Water cinema ( Плавающее кино )
  • Природные горы с пещерами и водопадами, дающие вам доступ к F & B зонам
  • F & B с Bars Island в центре сообщества

DAMAC LAGOONS CLUSTERS :

  • САНТОРИНИ Греция ( Синий и Белый ). Кластер Санторини, который станет центральным центром ‘ сообщества. Будущие жители этого острова ‘ ’ будут иметь собственную фитнес-зону и оздоровительную зону, оборудованную стеной для скалолазания. Или наслаждайтесь фильмом под звездами в плавающем кинотеатре на воде.
  • КОСТА-БРАВА ( Бежевый и белый ): подчеркнуто синим и кирпичным. Кластер Коста Брава приносит ‘ дикое побережье ’ Средиземного моря. Этот ‘ адреналинный центр ’ попытается воссоздать “ импульсную атмосферу ” Каталонии с ее особенностями зиплайнинга, скалолазания, каякинга, гребли на байдарках и волновой езды.
  • NICE France ( Пастельная окраска ). В кластере Ницца молодежный центр ‘ ’ будет предназначен для любителей фитнеса с велосипедными дорожками и скейт-парком, а пляжный район будет напоминать город Французской Ривьеры.
  • TANGIER Morocco ( Зеленый и белый ): Спокойное спокойствие, безмятежные йога-хабы, йога-парки. Кластер Марокко будет отражать старый город Танжер и станет центром беспокойства сообщества ‘ ’. Будут бесконечные бассейны с видом на лагуну, газоны для медитации йоги, семейные домики и другие побеги.
  • ВЕНЕЦИЯ Италия ( Камень и дерево ): Плавающий город – Деятельность по серфингу на воде. В Венеции к жизни. В этом кластере, прозванном “ Fun Hub ”, романтические гондольные аттракционы и прибрежные кафе со вкусом отражают венецианский образ жизни
  • ПОРТУФИНО Италия ( Работа и игра ). Затем лагуны направляются к ‘ Лигурийскому драгоценному камню ’ Портофино. Здесь будет ‘ центр работы и игры ’. Жители могут проводить деловые обеды в кафе на берегу или проводить мероприятия по построению команды и многое другое —, а затем отправиться на каякинг, парусный спорт или серфинг на байдарках, чтобы расслабиться.
  • MALTA Италия ( Культура и наука ): играй и учись – дружелюбные дети – Сканирование штрих-кодов, обучение парков обучения. В исторической столице кластера Мальты ‘ ’ дети имеют доступ к игровому центру ‘ и обучаются, включая сенсорную площадь, лабиринт открытий, остров для кемпинга, и природная тропа дополненной реальности ( AR ).
  • MARBELLA Испания ( Женский кластер ). Андалусия поставляется с женским центром ‘, где женщины могут посещать полностью оборудованный тренажерный зал, спа, салон красоты и зал для медитации, все в нескольких шагах от пляжа.
Вилла Beach Mansion
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Сдача в: 2024
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Emaar beachfront

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Здание: Пляжный особняк
Спальни: 3
Ванные комнаты: 3 + туалетная комната
Вид: полный вид на пристань
Этаж: На верхнем этаже
  Балконная зона: Да
 
Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как MAG 22 от Mag Property Development.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 15%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Порошковая комната
  • Офтика
  • Порошковая комната
  • Washarea
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • газон
  • сад
  • крыша
  • Терраса / Балкон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт

Места поблизости;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Мейдан Молл – 1 мин
  • Дубай Опера 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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