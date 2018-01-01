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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 220,859
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном, детской площадкой, зоной барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • JBR - 17 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 220,859
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Другие комплексы
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

  • Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты
  • Оборудованный тренажерный зал для жителей
  • Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • Полностью меблирована
  • BUA; 468 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Соседство поблизости;

  • JVT – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,2 км
  • Источники – 2,2 км
  • Спорт Сити – 2,7 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Окончание строительства - июнь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 4 минуты
  • Дубай Молл - 14 минут
  • Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 19 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 19 минут
  • Бизнес-Бэй - 18 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Lamaa | Meraas
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Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1113 кв.
  • Прачечная
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Аттракцион Closeby;

  • пляж
  • Бурдж Аль Араб
  • Дубай Марина
  • Пешеходная велосипедная дорожка
  • Общественный парк
  • Теннисные корты
  • Два международных аэропорта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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