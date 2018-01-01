Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 220,859
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О комплексе
Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном, детской площадкой, зоной барбекю.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.Расположение и объекты поблизости
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Дубай Молл - 20 минут
- Даунтаун Дубай - 20 минут
- JBR - 17 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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