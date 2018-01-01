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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 213,029
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

16-этажный жилой комплекс с просторными квартирами. Находится в спокойном районе, вдали от городского шума. Проект полностью меблированный, квартиры уже оснащены бытовой техникой, есть полностью оборудованные кухня и санузел, а также телевизор и шторы. Все квартиры подключены к системе «умный дом». В наличии есть студии и квартиры с 1 и 2 спальнями.

План оплаты:

50% — ежеквартально, пока идёт строительство.

50% — при сдаче проекта

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фонтан, детский бассейн и комната игр для детей, кинотеатр, комната для игр, беседки, лаунж-зоны, клуб, бар, кофейня, бизнес-центр.

Расположение и объекты поблизости

Arjan Dubai — новый район на западе Дубая, граничащий с Al Barsha и Motor City. По южной границе района проходит шоссе Шейха Зайда — главная магистраль Дубая.

В 15 минутах ходьбы от Elevate находятся две англоязычные школы: Australian International School и Nord Anglia International School.

Рядом с комплексом расположены популярные туристические места: Dubai Miracle Garden — крупнейший сад цветов в мире, и Сад Бабочек. Также поблизости находится Dubai Science Park, научный и медицинский центр Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 213,029
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
  • Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
  • Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Теннисный корт

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Студия Сити – 2,4 км
  • Мотор Сити – 2,6 км
  • Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Pearl рядом с магазинами, гольф-клубом и станцией метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс с видом на потрясающий горизонт Дубая, в окружении зелени, рядом с самыми популярными развлекательными и торговыми центрами города. Состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями, балконами и кондиционерами.

В комплексе также есть сауна и розничные магазины.

План оплаты: 40/60

  • 3% - бронь
  • 7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 10% - в течение 30 дней с даты брони
  • 10% - в течение 120 дней с даты брони
  • 10% - в течение 180 дней с даты брони
  • 60% - при сдаче.
Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости от всех основных удобств:

  • Легко добраться до станции метро
  • Рядом с зоной JAFZA
  • Рядом с Dubai Marina и ТЦ Ibn Battuta
  • Рядом с гольф-клубом Jumeirah Golf Estates
  • 20-30 минут езды до аэропортов.
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2.

Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже.

Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости
  • Новый порт Creek Marina - 500 м
  • Шоссе Ras Al Khor - 4 км
  • Business Bay - 14 мин.
  • Downtown Dubai - 15 мин.
  • Dubai Mall - 15 мин.
  • Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин.
  • Burj Khalifа - 18 мин.
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