Жилой комплекс Меблированные апартаменты в ЖК Elevate, новый район на западе Дубая, Arjan Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс с видом на потрясающий горизонт Дубая, в окружении зелени, рядом с самыми популярными развлекательными и торговыми центрами города. Состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями, балконами и кондиционерами.

В комплексе также есть сауна и розничные магазины.

План оплаты: 40/60

3% - бронь

7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней

10% - в течение 30 дней с даты брони

10% - в течение 120 дней с даты брони

10% - в течение 180 дней с даты брони

60% - при сдаче.

Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости от всех основных удобств: