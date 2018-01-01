Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
О комплексе
Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.
Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей.
Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.
В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом.
Удобства
- Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
- Полноценная библиотека
- Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
- Торговый центр
- Бассейн для взрослых и детей
- Четыре соединенных между собой внутренних двора
- Детская игровая зона
- 12 лифтов в каждом здании
- Кафе Sobha и зона для барбекю.
- Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
- Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
- Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
- 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
- Кристальная лагуна
Расположение
- Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
- 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
- 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
- 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
- 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
- 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
- 10 минут до международного аэропорта Дубая
- 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
- 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
- Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт
Sky Terrace
Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков.
В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.
Четыре тематических двора.
Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни.
Поле для гольфа мирового класса
Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.
|Торговый центр
|1 000 м
|Аэропорт
|10 000 м
|Остановка транспорта
|50 м
|Магазин
|50 м