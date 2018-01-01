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Жилой комплекс Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 235,728
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 235,728
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Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, зоной барбекю, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, всего в нескольких минутах от делового центра города, в непосредственной близости от станции метро, в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов и Дубай Хиллз Молл.
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 1 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

-1 спальня
- 2 ванные комнаты

- Размер:748,95 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

-спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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