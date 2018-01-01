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Жилой комплекс Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,612,556
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Жилой комплекс Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,612,556
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Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, всего в нескольких минутах от делового центра города, в непосредственной близости от станции метро, в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов и Дубай Хиллз Молл.
Многоквартирный жилой дом Waves Opulence - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Developers

Waves Opulence в Sobha Hartland Dubai - это последний жилой комплекс на набережной Sobha Group, предлагающий самые роскошные апартаменты с 1-4 спальнями. Откройте для себя смысл вашего образа жизни в последней части трилогии волн в Sobha Hartland, где представлены самые ароматные пляжные развлечения в этом районе. Это в 8 минутах от Бурдж Халифа. 

  • Роскошные апартаменты с 1 до 4 спальнями на набережной

  • Премиум удобства и роскошь в окружении

  • Пышная зелень вокруг места

  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей

  • Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами

  • Виды заповедника Хартленд и Рас Аль Хор

 

План оплаты: 60% на строительство и 40% на завершение.

Дата завершения: сентябрь 2025

 

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 

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