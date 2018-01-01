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Жилой комплекс Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 3,845,277
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Жилой комплекс Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Современные и элегантные виллы с 4-5 спальнями с панорамными видами, в стиле немецкой архитектуры баухаус.

Рядом с виллами есть бесконечные бассейны, джакузи, белые песчаные пляжи, экзотические сады с деревьями и растениями, голубая лагуна с морской водой.

План оплаты: 50% предоплата, 50% после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные виллы и таунхаусы с различными планировками.

Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
Многоквартирный жилой дом 3BR | ORB Tower | District One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1.

Удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • оформление
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Услуги;

  • Хрустальная лагуна и пляж
  • Частный доступ к пляжу
  • Обилие зеленых насаждений
  • Велосипедная дорожка
  • аптека
  • Оздоровительный клуб на крыше
  • Детский сад
  • Boardwalk
  • Семейный
  • Частное сообщество

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Levanto | ORO 24
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.

Основные моменты;

- Отличный выбор удобств и удобств

- Затонувший сидения в бассейне

- Открыть кинотеатр на крыше

- Крытый виртуальный гольф, как объекты

 

Удобства и удобства;

- Студия 

- 1 баня

- без мебели

- БУА; 480 кв 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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