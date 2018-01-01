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Жилой комплекс Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 31,892,105
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Жилой комплекс Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте 10 роскошных дворцов с собственными эксклюзивными пляжами и экзотическими пышными садами.

Среди особенностей - скандинавская архитектура, сауны, окна от пола до потолка, виды на горизонт Дубая, просторные балконы, частный бассейн-инфинити, массажный кабинет, джакузи внутри и снаружи, гостиная для вечеринок и частная лодка в подарок покупателю.

Владелец может выбрать любую пристань в Дубае, чтобы отправиться туда и обратно. В порту Harbtoor в марине Дубая есть огромная и бесплатная парковка для автомобилей

План оплаты: 50% первоначальный взнос / 50% при сдаче проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 31,892,105
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1665 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • фойе
  • Прогулка в гардеробе
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Соседство поблизости;

  • Резиденция Поло – 4,8 км
  • Дубайский научный парк – 5,6 км
  • Аль Барша – 5,8 км
  • Вилла Лантана – 5,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: AYS PROPERTY DEVELOPMENT

Новый запуск

Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC

Всего единиц: 191

B + G + 5P + 17 + R
✅ Исследования 
✅ 1BED + прачечная или учеба
✅ 2BED + прачечная + Исследование
✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад 
✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед
✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад

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Все подразделения полу меблированы 
Кухня Итальянская техника 

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Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты:
-20% авансовый платеж 
-1% ежемесячно 

Завершение 2024

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*ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ*

Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️
Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️
Крытая детская игровая площадка ’
Открытый барбекю и столовая 🍖
Кинотеатр 🎥
Игровая комната 🏓
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seagull Point | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Seagull Point, MBR City, Дубай.

Seagull Point by District One - это жилой комплекс, предлагающий полностью меблированные апартаменты. Это проект на набережной, расположенный среди зеленых насаждений с видом на хрустальную лагуну.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • Полностью меблированный
  • BUA; 2562 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Одежда / Гардероб
  • хранение
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Расположение рядом;

  • Бизнес-Бей – 05 минут
  • Дубайский международный финансовый центр – 10 минут
  • Всемирный торговый центр Дубая – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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