Жилой комплекс Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ

В проекте 10 роскошных дворцов с собственными эксклюзивными пляжами и экзотическими пышными садами.

Среди особенностей - скандинавская архитектура, сауны, окна от пола до потолка, виды на горизонт Дубая, просторные балконы, частный бассейн-инфинити, массажный кабинет, джакузи внутри и снаружи, гостиная для вечеринок и частная лодка в подарок покупателю.

Владелец может выбрать любую пристань в Дубае, чтобы отправиться туда и обратно. В порту Harbtoor в марине Дубая есть огромная и бесплатная парковка для автомобилей

План оплаты: 50% первоначальный взнос / 50% при сдаче проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.