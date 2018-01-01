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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 187,728
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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются различные апартаменты с собственными бассейнами (9 м2 - 23 м2).

Резиденция располагает джакузи, оздоровительным клубом, зеленой зоной, зоной барбекю, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, парной и сауной, бассейнами для детей и взрослых с водными украшениями, детской площадкой, развлекательным центром.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-аль-Араб - 5-10 минут
  • Пальма Джумейра - 5-10 минут
  • Дубай Марина - 5-10 минут
  • Бизнес Бэй - 15-20 минут
  • Даунтаун Дубай - 15-20 минут
  • Бурдж Халифа - 15-20 минут
  • Экспо 2020 - 15-20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15-20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 187,728
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Застройщик: Damac properties

Роскошные апартаменты в Сафа-парке, вдохновленные природой

Вернитесь домой в место, где естественный блеск встречает изумрудную элегантность на двух потрясающих башнях.

Safa One - это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды, насколько видит глаз.
 
Будь то изысканный дом с 1 спальней в Башне B или ультра-роскошный люкс с 2 или 3 спальнями и персональным бассейном в Башне A, Safa One устанавливает новый стандарт в изысканности.

Добро пожаловать в природу роскоши. Добро пожаловать в Сафа Один.

Safa One от de GRISOGONO возвышается вдоль прославленной дороги шейха Зайеда в Дубае на краю вечнозеленого парка Сафа.

Отель Safa One с живописным видом на город и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.  

В нескольких минутах от Safa One находятся городские развлекательные центры City Walk and Box Park, а также пляж Джумейра.
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Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с достопримечательностями, ресторанами, магазинами, торговыми центрами, в пешей доступности от Бурдж-Халифа.

  • Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
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Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковкой.

Окончание строительства - июль 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
  • Море - 3,1 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
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