Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с бассейнами и развлекательным центром рядом с Пальмой Джумейра и Дубай Марина, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 187,728
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О комплексе
Предлагаются различные апартаменты с собственными бассейнами (9 м2 - 23 м2).
Резиденция располагает джакузи, оздоровительным клубом, зеленой зоной, зоной барбекю, парковкой, кинотеатром на открытом воздухе, парной и сауной, бассейнами для детей и взрослых с водными украшениями, детской площадкой, развлекательным центром.
Окончание строительства - июнь 2025 года.Расположение и объекты поблизости
- Бурдж-аль-Араб - 5-10 минут
- Пальма Джумейра - 5-10 минут
- Дубай Марина - 5-10 минут
- Бизнес Бэй - 15-20 минут
- Даунтаун Дубай - 15-20 минут
- Бурдж Халифа - 15-20 минут
- Экспо 2020 - 15-20 минут
- Международный аэропорт Дубай - 15-20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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