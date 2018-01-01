Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1485 кв.

Льняная комната

Порошковая комната

Прачечная

Прогулка в шкафчике

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Автостоянка

Район барбекю

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Спортивный корт

Школа и Институт

Общественный зал

Парк и зона отдыха

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Теннис и Баскетбольный корт

Фитнес-центр

Рестораны и магазины

Спа и Сауна

Бассейн

тренажерный зал

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Расположение рядом;

Бурдж Халифа – 10 минут

Международный аэропорт Дубая – 15 минут

Башня Дубай Крик – 05 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284