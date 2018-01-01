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  4. Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 157,487
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Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются современные меблированные апартаменты.

Резиденция располагает бассейном, деткой площадкой, зоной барбекю, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 157,487
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Удобства и услуги; - 2 спальни - 2 ванны - Без мебели - Размер: 1091 кв. фут - Вид на бассейн и комьюнити - Гардеробная - Прачечная - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Зона спа и сауны - Водная активность - Магазины и супермаркеты - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Ресторан и кафе - Велосипедная и беговая дорожка - Школа и институт - Фитнес клуб - Йога и медитация Расположение поблизости; - Дубай Медиа Сити - 05 минут - Шейх Заед Роуд - 05 мин. - Дубай Интернет-Сити - 10 минут - Пальма Джумейра - 10 минут - Дубай Молл - 15 минут - Международный аэропорт Дубая - 30 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум - 40 минут.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bayshore | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: AYS PROPERTY DEVELOPMENT

Новый запуск

Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC

Всего единиц: 191

B + G + 5P + 17 + R
✅ Исследования 
✅ 1BED + прачечная или учеба
✅ 2BED + прачечная + Исследование
✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад 
✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед
✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад

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Все подразделения полу меблированы 
Кухня Итальянская техника 

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Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты:
-20% авансовый платеж 
-1% ежемесячно 

Завершение 2024

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*ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ*

Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️
Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️
Крытая детская игровая площадка ’
Открытый барбекю и столовая 🍖
Кинотеатр 🎥
Игровая комната 🏓

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