Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 157,487
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О комплексе
Предлагаются современные меблированные апартаменты.
Резиденция располагает бассейном, деткой площадкой, зоной барбекю, тренажерным залом.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Дубая.
- Джумейра Бич - 10 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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