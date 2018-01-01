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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 410,766
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 410,766
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1633 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Близлежащее расположение;

  • Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 15 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

ЭТО MARQUISE SQUARE
в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall
7 минут от станции метро
в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы
в 8 минутах езды от DIFC

ИНТЕРЬЕР
Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;
Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;
Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;
Высококачественная итальянская плитка.
КУХНЯ
Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;
Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;
Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS
Функция освещения под настенным блоком
Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;
Выключатели и розетки LEGRAND;
Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;
24-часовая служба безопасности;
Гостиная для посетителей;
Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;
5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.

УСЛУГИ

Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном
Ультрасовременный тренажерный зал
Оздоровительный клуб
Многофункциональный открытый корт
Детская игровая площадка

MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ
Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
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