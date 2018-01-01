Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ

ЭТО MARQUISE SQUARE
в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall
7 минут от станции метро
в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы
в 8 минутах езды от DIFC
ИНТЕРЬЕР
Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;
Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;
Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;
Высококачественная итальянская плитка.
КУХНЯ
Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;
Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;
Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS
Функция освещения под настенным блоком
Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA
ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;
Выключатели и розетки LEGRAND;
Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;
24-часовая служба безопасности;
Гостиная для посетителей;
Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;
5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.
УСЛУГИ
Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном
Ультрасовременный тренажерный зал
Оздоровительный клуб
Многофункциональный открытый корт
Детская игровая площадка
MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ
Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).