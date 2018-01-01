Жилой комплекс Высотная резиденция Cloud Tower с бассейнами и спортивными площадками в центре города, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 424,568
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О комплексе
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и живописным видом на город.
Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, сауной и парной, детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Дубая.
- Джумейра Бич - 10 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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