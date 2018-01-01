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Жилой комплекс Высотная резиденция Cloud Tower с бассейнами и спортивными площадками в центре города, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 424,568
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Жилой комплекс Высотная резиденция Cloud Tower с бассейнами и спортивными площадками в центре города, JVT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и живописным видом на город.

Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, сауной и парной, детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Высотная резиденция Cloud Tower с бассейнами и спортивными площадками в центре города, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 424,568
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает пляжем, торговым центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, бассейнами для взрослых и детей, сауной и зоной для занятий йогой, набережной, кинотеатром на открытом воздухе, зоной барбекю, детской площадкой, клубом, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Особенности квартир
  • Плиточный пол
  • Ковровое покрытие
  • Деревянные двери
  • Мраморные столешницы
  • Панорамные окна
  • Акустическая система
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Meile
Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
  • Бурдж Халифа - 33 минуты
  • Дубай Молл - 35 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 17 минут
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода. Также имеется меблированный пентхаус. Часть квартир с видом на гавань, остальные с видом на море. Все апартаменты имеют балконы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, консьержем, зоной отдыха, бассейнами для детей и взрослых, крытым и открытым фитнес-залом, студией йоги, сауной, игровой комнатой, музыкальным залом, детской игровой комнатой, зоной барбекю, садом.

Окончание строительства - 2 квартира 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков - 3 метра
  • Панорамные окна
  • Европейская кухня, оборудованная самой современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • Дубай Марина Молл- 4 минуты езды
  • Пляж Марина Бич - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 9 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Бурдж-Халифа - 18 минут
  • Аэропорт — 22 минуты
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Застройщик: TRANIO

В проекте 10 роскошных дворцов с собственными эксклюзивными пляжами и экзотическими пышными садами.

Среди особенностей - скандинавская архитектура, сауны, окна от пола до потолка, виды на горизонт Дубая, просторные балконы, частный бассейн-инфинити, массажный кабинет, джакузи внутри и снаружи, гостиная для вечеринок и частная лодка в подарок покупателю.

Владелец может выбрать любую пристань в Дубае, чтобы отправиться туда и обратно. В порту Harbtoor в марине Дубая есть огромная и бесплатная парковка для автомобилей

План оплаты: 50% первоначальный взнос / 50% при сдаче проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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