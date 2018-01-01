Жилой комплекс Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в 500 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 846,993
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О комплексе
Предлагаются светлые апартаменты с балконами и панорамным видом на море и город.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьержем, зонами барбекю и обеденными зонами, садами, кинотеатром на открытом воздухе, бассейном, фитнес-центром, студиями йоги, спа-зоной с сауной и парной, конференц-залом, детской площадкой, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.Удобства и оснащение в доме
- Потолки 3 метра
- Панорамные окна
- Полностью оборудованная кухня
Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.
- Море - 500 метров
- Пляж JBR - 5 минут
- Гольф-клубы - 5 минут
- 5-звездочные отели - 5 минут
- Станция метро - 5 минут
- Трамвайная остановка - 5 минут
- Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
- Пальма Джумейра - 5 минут
- Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
- Бурдж Халифа - 21 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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