Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Palm Gateway, Palm Jumeirah, Дубай.

Основные моменты;

Отличные интерьеры с финишем на вершине линии

Легкий доступ к торговой точке и изысканным ресторанам

Особое расположение в самом сердце Пальмы Джумейра

Услуги и удобства района мирового класса

Беспрепятственный вид на Дубайский горизонт, Пальм Джумейра и Арабские ранчо

Удобства и удобства;

1 спальня

2 ванны

без мебели

BUA; 988 кв.

Гардероб

Балкон / Терраса

Порошковая комната

полезность

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Спортивный корт

Бассейн

Общественный зал

Супермаркет и Торговая зона

Баскетбол и теннисный корт

Зеленое окружение

Зона отдыха

Район барбекю

Пляжная зона

больница

Спа и Сауна

Йога и Медитация

Спорт на открытом воздухе

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284