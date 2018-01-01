Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Palm Gateway, Palm Jumeirah, Дубай.
Основные моменты;
- Отличные интерьеры с финишем на вершине линии
- Легкий доступ к торговой точке и изысканным ресторанам
- Особое расположение в самом сердце Пальмы Джумейра
- Услуги и удобства района мирового класса
- Беспрепятственный вид на Дубайский горизонт, Пальм Джумейра и Арабские ранчо
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 988 кв.
- Гардероб
- Балкон / Терраса
- Порошковая комната
- полезность
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- тренажерный зал
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Спортивный корт
- Бассейн
- Общественный зал
- Супермаркет и Торговая зона
- Баскетбол и теннисный корт
- Зеленое окружение
- Зона отдыха
- Район барбекю
- Пляжная зона
- больница
- Спа и Сауна
- Йога и Медитация
- Спорт на открытом воздухе
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284