Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

технические характеристики

Тип - Однокомнатная квартира

Размер - 373 кв. Фута

Количество спален - Студия

Количество ванных комнат - 1 ванна

20 минут от центра города

15 минут от аэропорта

без мебели

Арендованный

Ссылка №. COIN-IDSO-73

особенности

Нет балкона

1 парковочное место

Прямо за Сук Экстра

О районе

Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.