Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 796,065
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город, океан и канал.
Резиденция располагает инфинити-бассейном, гаванью, торговым центром, пляжами, ресторанами, тренажерным залом, сауной и парной, кинотеатром под открытым небом, зоной барбекю, консьерж-сервисом.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.Особенности квартир
- Система "умный дом"
- Полностью оборудованная кухня с современной бытовой техникой
Недвижимость находится в самом центре Дубая.
- Международный аэропорт Дубай - 30 минут
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Даунтаун Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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