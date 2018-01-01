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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 796,065
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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город, океан и канал.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, гаванью, торговым центром, пляжами, ресторанами, тренажерным залом, сауной и парной, кинотеатром под открытым небом, зоной барбекю, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Особенности квартир
  • Система "умный дом"
  • Полностью оборудованная кухня с современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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Предлагаются различные апартаменты с живописным видом на море и город.

Каждая квартира имеет 1 или 2 парковочных места.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детском бассейном, ухоженным садом, кафе и пекарней, деткой площадкой, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Полностью оборудованные кухни Porcelanosa
  • Встроенная кухонная бытовая техника Gorenje (электрический духовой шкаф и варочная поверхность, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина с сушилкой)
  • Видеодомофон
  • Встроенные шкафы со светодиодной подсветкой
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Ближайшая больница - 10 минут
  • Ближайшая школа - 10 минут
  • Джумейра Бич - 10 минут
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технические характеристики

  • Тип - Однокомнатная квартира
  • Размер - 373 кв. Фута
  • Количество спален - Студия
  • Количество ванных комнат - 1 ванна
  • 20 минут от центра города
  • 15 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Арендованный
  • Ссылка №. COIN-IDSO-73

особенности

Нет балкона

1 парковочное место

Прямо за Сук Экстра

 

О районе

Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.

 
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются стильные меблированные апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, инфинити-бассейном и джакузи на открытом воздухе, детским бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, оздоровительным клубом, сауной и парной, магазинами и кафе.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая, рядом с достопримечательностями, всей необходимой инфраструктурой и автомагистралями.

  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Станция метро - 6 минут
  • Пляж Джумейра - 13 минут
  • Больница - 10 минут
  • Дубай Молл - 4 минуты
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