Жилой комплекс Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 2,015 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Горничная комната

оформление

Область магазина

Балкон / Терраса

тренажерный зал

Район барбекю

Медицинский центр

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Торговая зона

Бассейн

Доступ к пляжу

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Водная активность

Спа и Сауна

Зона йоги и медитации

План оплаты;

Авансовый платеж – 20%

Во время строительства – 60%

На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284