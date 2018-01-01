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Жилой комплекс Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 324,974
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Жилой комплекс Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются квартиры с большими балконами, просторные таунхаусы и двухуровневые апартаменты с террасами.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, зоной барбекю, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, всего в нескольких минутах от делового центра города, в непосредственной близости от станции метро, в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов и Дубай Хиллз Молл.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 324,974
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Даунтаун Дубай - 3 минуты
  • Станция метро - 3 минуты
  • Яхт-клуб - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bluewaters Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.

Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2,015 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • оформление
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | North43 | JVC
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

  • Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты
  • Оборудованный тренажерный зал для жителей
  • Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • Полностью меблирована
  • BUA; 468 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Соседство поблизости;

  • JVT – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,2 км
  • Источники – 2,2 км
  • Спорт Сити – 2,7 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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