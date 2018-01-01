Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс с одним из лучших полей для гольфа и удобствами для жителей.

Первый в своем роде на Ближнем Востоке Международный гольф-клуб представляет собой захватывающее ландшафтное поле для гольфа на 18 лунок, разработанное архитектором поля Олимпийских игр 2016 года Гилом Хансом. В эксклюзивном клубе есть рестораны высокого класса, а в просторном профессиональном магазине вы найдете новейшую одежду и аксессуары для гольфа.

В комплексе есть апартаменты с просторными и светлыми интерьерами, большими окнами и террасами с видом на поле для гольфа, парк и водные объекты.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть теннисные корты, скейт-парк, парк для тематических мероприятий и развлечений, место для прогулок и отдыха с деревьями, тропами, ручьями и спокойными озерами.

Расположение и объекты поблизости

DAMAC Hills - это экологически чистый и спокойный район, предлагающий отдых от суеты и шума городской жизни, при этом всего в нескольких минутах езды от основных достопримечательностей и деловых центров Дубая.

Рядом с комплексом есть медицинский центр, продуктовый магазин, школа с новейшими международными учебными программами, супермаркет Carrefour.