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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 207,952
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с балконами и живописным видом на город.

Резиденция располагает охраной, зоной барбекю, бассейном, парковкой и ухоженной территорией.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.

  • Торговый центр - 600 метров
  • Море - 11,5 км
  • Бурдж Халифа - 22 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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Первый в своем роде на Ближнем Востоке Международный гольф-клуб представляет собой захватывающее ландшафтное поле для гольфа на 18 лунок, разработанное архитектором поля Олимпийских игр 2016 года Гилом Хансом. В эксклюзивном клубе есть рестораны высокого класса, а в просторном профессиональном магазине вы найдете новейшую одежду и аксессуары для гольфа.

В комплексе есть апартаменты с просторными и светлыми интерьерами, большими окнами и террасами с видом на поле для гольфа, парк и водные объекты.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть теннисные корты, скейт-парк, парк для тематических мероприятий и развлечений, место для прогулок и отдыха с деревьями, тропами, ручьями и спокойными озерами.

Расположение и объекты поблизости

DAMAC Hills - это экологически чистый и спокойный район, предлагающий отдых от суеты и шума городской жизни, при этом всего в нескольких минутах езды от основных достопримечательностей и деловых центров Дубая.

Рядом с комплексом есть медицинский центр, продуктовый магазин, школа с новейшими международными учебными программами, супермаркет Carrefour.
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в самом сердце острова Блюватерс, известного как залив Блюватерс от Meraas

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1549 кв.
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд ( 05 минут )
  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Jumeirah Beach Residence ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.

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