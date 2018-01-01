Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crescent с бассейном в экологичном районе, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 207,952
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с балконами и живописным видом на город.
Резиденция располагает охраной, зоной барбекю, бассейном, парковкой и ухоженной территорией.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Особенности квартир
- Панорамные окна
Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом.
- Торговый центр - 600 метров
- Море - 11,5 км
- Бурдж Халифа - 22 км
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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